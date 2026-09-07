이채연, 모발이식 3571모 심은 후…수영장서 물 묻어도 OK

가수 이채연이 여유로운 일상을 공개했다.이채연은 최근 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 이채연은 수영장을 찾아 휴식을 즐기고 있다.이채연은 강렬한 레드 컬러의 수영복에 흰색 하의를 매치했다. 선베드에 앉아 검은색 모자를 들고 머리를 정리하는 등 자연스러운 모습도 그대로 카메라에 담았다. 수영장처럼 머리에 물이 닿기 쉬운 공간에서도 한층 여유롭고 자신감 넘치는 분위기가 눈길을 끈다.특히 이채연은 과거 물 때문에 뜻밖의 탈모설까지 겪었던 만큼 이번 근황이 더욱 시선을 끈다. 이채연은 지난해 JTBC '아는 형님'에 출연해 정확히 3571모를 이식했다고 직접 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr