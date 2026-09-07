사위의 위장 결혼 의혹 실체를 파헤친다./사진제공=채널A

사위의 위장 결혼 의혹 실체를 파헤친다./사진제공=채널A

딸 몰래 집에 남자를 불러들인 사위의 수상한 행적과 위장 결혼 의혹의 실체를 파헤친다.7일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 "사위가 동성애 성향을 숨기고 딸과 위장 결혼을 한 것 같다"는 한 여성의 의뢰를 다룬다. 의뢰인은 2년 전 결혼한 신혼 딸을 둔 어머니로, 딸이 해외 출장을 간 사이 사위를 챙기기 위해 딸 부부의 집을 찾았다가 충격적인 광경을 목격했다. 부부의 침대에는 낯선 남자가 속옷만 입은 채 잠들어 있었고, 사위는 거짓말이라도 들킨 사람처럼 안절부절못했다. 사위는 "친한 선배인데 어제 술을 너무 많이 마셔서 자고 가라고 했다"고 해명했지만, 의뢰인은 손님방을 두고 굳이 다 큰 남자 둘이 한 침대를 썼다는 사실에 찝찝함을 떨칠 수 없었다.결국 의뢰인은 "딸이 집을 비울 때마다 사위가 남자를 불러들이는 것 같다"는 생각을 품게 됐다. 그리고 얼마 후, 사위와 그 선배가 한밤중 애틋하게 포옹을 하고 있는 장면까지 직접 목격하며 두 사람의 관계와 사위의 성적 취향까지 의심하기 시작했다.탐정단이 본격적인 조사에 착수하자 사위의 선배가 의뢰인 딸이 없는 동안 매일같이 집을 드나드는 모습이 포착된다. 급기야 사위는 "선배와 같이 살겠다"는 폭탄 선언까지 내놓는다. 선배가 이사할 집의 입주 날짜가 맞지 않아 당분간 부부의 집에서 함께 지내기로 했다는 것이다. 사위가 딸 몰래 남자를 집에 들이는 것도 모자라, 심상치 않은 관계로 추정되는 남자를 공식적으로 집까지 들인 상황에 의뢰인의 불안은 극에 달한다.얼마 후 탐정단은 의뢰인의 딸과 사위, 선배가 함께 술자리를 갖는 모습을 보게 된다. 그런데 사위가 잠시 자리를 비운 사이, 선배가 의뢰인 딸에게 은밀하게 스킨십을 시도하며 묘한 분위기를 풍긴다. 이후 세 사람 사이에 숨겨져 있던 상상을 초월하는 진실이 밝혀지자 데프콘은 "이런 사람이 진짜 있냐"며 분노를 감추지 못하고, 김풍은 "귀 좀 씻고 오겠다"며 경악한다. 일일 탐정으로 함께하는 라이머는 "저 친구 제가 한번 만나고 싶다. 정신이 번쩍 들게 해줘야 하는데"라며 혀를 내두른다.래퍼에서 제작자·프로듀서로 활동 영역을 넓힌 라이머는 소속 연예인들과 친하게 지내는 비결에 대해 "친구처럼 지낸다"고 밝힌다. 특히 그는 "한해, 그리, 뮤지 같은 친구들한테는 제 연애 상담도 한다"며 단순한 소속사 대표를 넘어 형·동생 같은 각별한 관계로 지내고 있음을 전한다.23년째 회사를 운영 중인 라이머는 사업으로 단련된 내공에 얽힌 일화도 공개한다. "쎄한 사람은 딱 보면 아냐"는 질문에 라이머는 "눈빛이 안 좋다고 생각했던 사람들은"이라며 남다른 '사람 보는 눈'을 자랑한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr