배우 백진희(36)가 내년 1월 비연예인 연인과 백년가약을 맺는다./사진=텐아시아DB

배우 백진희(36)가 내년 1월 비연예인 연인과 백년가약을 맺는다./사진=텐아시아DB

배우 백진희(36)가 내년 1월 비연예인 연인과 백년가약을 맺는다.7일 소속사 매니지먼트에이엠나인은 "백진희가 내년 1월 23일 결혼하는 것이 맞다"고 밝혔다. 앞서 마이데일리 보도에 따르면 백진희의 예비 신랑은 캐나다에 거주 중인 직장인이다. 두 사람은 그동안 한국과 캐나다를 오가며 장거리 연애를 이어온 것으로 전해졌다. 결혼 후에도 백진희는 서울과 캐나다를 오가며 신혼생활을 이어갈 예정이다.백진희는 2009년 영화 '사람을 찾습니다'로 데뷔했다. 2011년 MBC 시트콤 '하이킥! 짧은 다리의 역습'을 통해 대중에게 얼굴을 알리며 주목받았다.이후 드라마 '전우치', '금 나와라, 뚝딱!', '기황후', '내 딸, 금사월', '미씽나인', '저글러스', '식샤를 합시다3', '죽어도 좋아', '진짜가 나타났다!' 등 다양한 작품에서 주연으로 활약했다. 올해 초에는 약 3년간의 공백을 깨고 '판사 이한영'으로 안방극장에 복귀했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr