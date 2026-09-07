그룹 르세라핌의 싱글 2집 'Made My Night' 하이라이트 메들리 캡처. / 사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌의 싱글 2집 'Made My Night' 트랙리스트. / 사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 두 번째 싱글 앨범 'Made My Night'(메이드 마이 나이트)의 하이라이트 메들리와 트랙리스트를 공개했다.르세라핌은 7일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 공식 SNS를 통해 신보에 수록된 두 곡의 음원 일부를 선보였다. 앨범에는 동명의 타이틀곡과 수록곡 'AEIOU'가 담긴다.타이틀곡 'Made My Night'는 경쾌한 리듬과 멜로디를 중심으로 한 팝 댄스곡이다. 서로에게 끌리는 두 사람이 함께 춤추며 밤을 보내는 순간을 가사에 담았다. 작곡진에는 르세라핌의 'BOOMPALA'에 참여했던 저스틴 트랜터를 비롯해 방탄소년단 뷔, 벤슨 분 등과 작업한 코너 맥도너와 라일리 맥도너가 이름을 올렸다.수록곡 'AEIOU'는 하우스 음악을 기반으로 좋아하는 사람에게 마음을 숨기지 않고 표현하는 내용을 다룬다. 한국 힙합 아티스트 키드밀리와 sokodomo가 곡 작업에 참여했다.'Made My Night'는 오는 11일 오후 1시 발매된다. 같은 날 0시에는 게임 '오버워치'와 공동 제작한 뮤직비디오가 먼저 공개된다. 르세라핌은 13일 미국 애너하임에서 열리는 '블리즈컨 2026' 폐막 공연에도 출연한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr