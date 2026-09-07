'나 혼자 산다' 방송에 등장한 렌터카 예약 화면을 두고 의문이 제기됐다./사진=MBC 제공, 텐아시아DB

'나 혼자 산다' 방송에 등장한 렌터카 예약 화면을 두고 의문이 제기됐다./사진=MBC 방송 화면 캡처

MBC '나 혼자 산다' 전현무의 카자흐스탄 알마티 즉흥 여행을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 이번에는 방송에 등장한 렌터카 예약 화면을 두고 의문이 제기됐다.지난 6일 한 누리꾼은 온라인 커뮤니티를 통해 전현무의 알마티 여행 방송과 관련해 방송미디어통신심의위원회에 보충의견서를 제출했다고 밝혔다. 국민신문고에도 관련 민원을 접수했다고 전했다.누리꾼이 문제를 제기한 부분은 방송에 노출된 렌터카 예약 화면이다. 방송에 따르면 전현무가 탑승한 알마티행 항공편은 지난달 6일 오전 11시 10분 인천국제공항에서 출발했다. 방송에서는 인천에서 알마티까지 비행시간을 약 7시간으로 소개했다.한국과 알마티의 시차를 고려하면 예상 도착 시각은 현지시간으로 같은 날 오후 2시 10분께다. 그러나 방송에 등장한 렌터카 예약 화면에는 대여 시작 시각이 오전 9시 8분으로 표시됐다.렌터카 대여기간에도 차이가 있었다. 해당 화면에는 8월 6일 오전 9시 8분부터 8일 오전 9시 8분까지 총 48시간이 표시됐다. 반면 '나 혼자 산다'는 전현무의 이번 여행을 1박 2일, 총 29시간의 일정으로 소개했다. 이에 민원인은 방송에 표시된 렌터카 이용 기간과 실제 차량 이용 일정이 어떻게 달랐는지 확인할 필요가 있다는 취지로 의견을 제출했다.다만 방송 화면에 나온 시간이 실제 차량을 인도받고 반납한 시각인지, 예약 과정에서 설정한 예정 시각인지는 현재까지 확인되지 않았다. 화면에 표시된 48시간만으로 실제 촬영 및 이동 일정을 단정하기 어려운 이유다.앞서 '나 혼자 산다' 제작진은 전현무의 즉흥 여행을 둘러싼 논란이 불거지자 제작 과정을 설명하고 사과했다. 제작진은 전현무가 목적지와 항공권을 정하지 않은 상태에서 공항으로 향했고, 당일 상황을 고려해 알마티행을 결정했다는 입장을 밝혔다.다만 해외 촬영에 필요한 준비는 사전에 진행했다고 설명했다. 카자흐스탄행 가능성에 대비해 스태프 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 여건 등을 확인했으며, 전현무가 다른 목적지를 선택하거나 항공권을 구하지 못하면 스태프 항공권을 취소할 예정이었다고 했다.렌터카와 관련해서는 "해당 차량은 전현무 씨가 인천공항에서 직접 예약한 뒤 현지 도착 후 렌터카 업체의 안내에 따라 여권과 국제운전면허증 사본을 제출하고 인도받았다"고 설명했다. 제작진은 이후 카자흐스탄에서 차량을 운전하기 위해 필요한 현지 절차를 촬영 전에 충분히 확인하지 못했다며 사과하기도 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr