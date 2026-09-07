뉴진스 해린 / 사진=텐아시아 DB

그룹 뉴진스 해린이 어도어 복귀 후 첫 공식 석상에 선다.해린은 7일 오후 서울 송파구 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘에서 진행되는 명품 뷰티 브랜드 팝업 행사 포토콜에 참석한다. 김연아를 비롯해 배우 남주혁·신예은·김재원, 레드벨벳 조이, 모델 아이린·배윤영, 메이크업 크리에이티브 & 이미지 디렉터 피터 필립스도 함께할 예정이다.해린의 공식 석상 등장은 약 10개월 만이다. 지난해 11월 어도어로 돌아가겠다는 뜻을 밝힌 이후 대외 행사에 나서는 것은 이번이 처음이다.뉴진스는 2024년 11월 29일 긴급 기자회견을 통해 어도어와의 전속계약 해지를 선언했다. 이후 어도어는 전속계약 유효 확인 소송을 냈으며, 지난해 10월 1심 법원은 양측의 계약이 유효하다고 판단했다.해린과 혜인은 지난해 11월 12일 어도어 복귀 의사를 전했다. 하니도 같은 해 12월 복귀했으며, 민지는 어도어와 논의를 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr