"♥현빈 몰래 가져왔다" 손예진, 냉장고 최초 공개…5세 子도 "반찬 퍼 먹어" ('냉부해')[종합]

배우 손예진, 현빈 부부의 냉장고가 공개된다.지난 6일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 손예진이 출연하는 예고 영상이 공개됐다.손예진이 등장하자 셰프들은 "국민 첫사랑이다", "너무 예뻐서 못 보겠다"고 감탄했다. 손예진의 '밥 먹었어?' 챌린지에 최현석은 "노인도 심장이 있다"라며 심쿵했다.이후 손예진의 냉장고가 최초 공개됐다. MC들이 한 재료에 관심을 보이자 손예진은 "신랑이 선물 받았는데 굉장히 귀한 거다. 그래서 제가 몰래 가지고 왔다"라고 말했다.손예진이 직접 만든 반찬들도 나왔다. 손예진은 "아이가 반찬을 퍼먹는다. 국물째 먹기도 한다"고 자랑했다. 셰프들은 손예진의 반찬을 맛본 뒤 "너무 맛있다"라며 감탄했다.손예진의 냉장고 재료로 손종원과 권성준이 취향 저격 요리 대결에 나섰다. 이어 2대 2 팀 대결도 펼쳐졌다. 중식자매 박은영, 이문과과 양식사제 최현석, 윤남노가 나섰다. 손예진의 셰프들의 음식에 감탄하며 폭풍 먹방을 선보였다.손예진은 2022년 현빈과 결혼해 그해 11월 아들을 출산했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr