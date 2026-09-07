그룹 제로베이스원 성한빈 / 사진제공=더라이브레이블

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 성한빈이 오는 10월 12일 솔로 가수로 데뷔한다.소속사 더라이브레이블은 7일 성한빈의 솔로 데뷔 일정을 발표하고 현재 준비 중이라고 밝혔다. 앨범명과 수록곡 등 구체적인 정보는 아직 공개되지 않았다.성한빈은 2023년 Mnet 오디션 프로그램 '보이즈 플래닛'에서 최종 2위를 차지한 뒤 같은 해 제로베이스원으로 데뷔했다. 그룹 리더로 활동해 온 그가 자신의 이름을 내건 음악을 발표하는 것은 데뷔 3년 만에 처음이다.성한빈은 제로베이스원 활동을 통해 보컬과 퍼포먼스를 선보여 왔다. 올해에는 그룹의 미니 6집 '어센드-(Ascend-)'와 일본 두 번째 EP 활동에 참여했다. 일본 EP는 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위에 올랐다.음악 외 활동도 이어가고 있다. 현재 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'의 MC를 맡고 있으며, 올해 KCON의 첫 글로벌 앰버서더로 선정됐다.이번 솔로 데뷔는 그룹 활동과 별개로 성한빈의 음악을 선보이는 첫 공식 일정이다. 신보의 형태와 음악적 방향 등은 추후 공개될 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr