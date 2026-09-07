사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '요정재형'

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'요정재형' 배우 서강준이 의외의 짝사랑 경험과 현재 연애 공백기를 솔직하게 털어놨다.6일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '그래서 대책까지 준비해왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정재형은 서강준이 작품에서 여러 형태의 짝사랑을 연기한 것을 언급하며 "인간 서강준도 그렇게 짝사랑을 하는 사람이냐"고 물었다. 서강준은 "저는 짝사랑을 좀 많이 한다"고 답해 정재형을 놀라게 했다.정재형이 "네가 무슨 짝사랑을 하느냐"며 목소리를 높이자 서강준은 "생각보다 어렸을 때도 많이 했다. 이루어지지 못한 것도 너무 많았다"고 밝혔다. 그는 상대에게 먼저 마음을 표현하지 못하는 자신의 성격을 이유로 꼽으며 "제가 사람에게 다가가지를 못한다"고 설명했다.일관된 외적 이상형은 없었다. 서강준은 "제가 만났던 사람들을 친구들에게 이야기하면 '너는 이상형을 종잡을 수 없다'고 한다"고 말했다. 쌍꺼풀 유무부터 키와 직업, 생김새와 스타일이 모두 달랐다는 것.서강준이 중요하게 보는 기준은 내적인 매력이었다. 그는 "외적인 매력보다 내적으로 맞는 느낌이 중요하다"며 "저는 지혜로운 사람에게 확 빠진다"고 고백했다. 단순히 공부를 잘하거나 좋은 학교를 나온 사람이 아니라 상황을 현명하게 바라보는 사람에게 마음이 간다고 덧붙였다.정재형은 다양한 연애 경험이 멜로 연기에 도움이 된다는 생각을 전했다. 서강준은 "많이 해봤다고 하기에는 그렇다"면서도 "젊은 남녀니까 할 수 있을 때 연애하려고 했던 것 같다"고 이야기했다.그러나 30대에 접어든 뒤 연애 상황은 달라졌다. 서강준은 "군대를 다녀온 것을 기점으로 진짜 없었다"며 전역 후 연애와 거리가 멀어진 근황을 밝혔다.잘생긴 외모와 달리 먼저 다가가지 못해 짝사랑에 머물렀다는 서강준의 고백에 정재형은 끝까지 믿기 어렵다는 반응을 보였다. 서강준은 외모보다 내면의 교감과 현명함을 강조하며 진지한 연애관을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr