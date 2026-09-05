배우 곽시양과 그룹 러블리즈 유지애가 결혼을 발표한 가운데, 러블리즈 멤버들의 축하가 이어졌다./사진=텐아시아DB, 유지애 SNS

배우 곽시양과 그룹 러블리즈 유지애가 결혼을 발표한 가운데, 러블리즈 멤버들의 축하가 이어졌다./사진=유지애 SNS

배우 곽시양과 그룹 러블리즈 유지애가 결혼을 발표한 가운데, 러블리즈 멤버들의 축하가 이어졌다.곽시양과 유지애 양측은 지난 3일 두 사람이 11월 결혼식을 올린다고 밝혔다. 같은 날 유지애는 자신의 소셜미디어에 자필 편지를 올리고 팬들에게 직접 결혼 소감을 전했다. 이를 본 러블리즈 멤버들은 댓글을 남기며 축하의 뜻을 전했다.케이는 "언니 너무 축하해요"라고 적었고, 이미주는 "축하축하추우우"라며 기쁨을 표현했다. 서지수도 "평생 행복해!"라고 응원했다.막내 정예인의 반응은 웃음을 더했다. 정예인은 "나랑 결혼한다며.. 사랑했다 유지애.."라고 농담을 남기며 특유의 방식으로 축하했다. 진 역시 "축하해 우리 언니. 한국 가면 바로 만나. 얼마나 이쁠까"라며 유지애를 향한 애정을 나타냈다.러블리즈는 2014년 데뷔해 '아츄(Ah-Choo)', '안녕 (Hi~)' 등으로 활동했다. 2021년 이후 멤버들이 각자의 소속사로 흩어지면서 완전체 활동은 뜸해졌지만, 지난해 연말 음악 방송 무대를 통해 오랜만에 완전체로 팬들과 만났다. 유지애의 결혼을 계기로 멤버들이 식장에 모일 가능성에도 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr