이상순이 라디오 방송에 잇따라 불참한 데 대해 직접 사과했다./사진=텐아시아DB

이상순이 라디오 방송에 잇따라 불참한 데 대해 직접 사과했다./사진=텐아시아DB

이하 이상순 입장 전문

이상순이 라디오 방송에 잇따라 불참한 데 대해 직접 사과했다. 그는 2013년 가수 이효리와 결혼했다.이상순은 6일 자신의 SNS에 "제가 며칠째 라디오 진행을 하지 못하고 있어 많은 분이 걱정해 주셨는데요. 아무런 설명 없이 라디오 진행을 쉬게 된 점, 청취자분들께 죄송하다는 말씀을 드린다"고 적었다.그는 "지난주 수요일 갑자기 컨디션이 좋지 않아 라디오 진행이 어려웠고, 그 후 여러 가지 검사와 상담을 진행했다"고 전했다. 이어 "아직 조금 더 정밀한 검사를 기다리고 있지만, '미주신경 기능 저하'라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 부득이하게 라디오를 쉬고 안정을 취하고 있다"고 밝혔다.이상순은 "저도 언제 회복될지 모르는 상황이라 '내일이라도 괜찮으면 다시 진행해야지, 해야지' 하다가 이렇게 글이 늦어졌다"고 설명했다. 그러면서 "이번 기회에 전체적인 몸 상태도 꼼꼼하게 체크하고, 컨디션도 확실히 회복해서 건강한 모습으로 여러분께 돌아가겠다"며 "너무 걱정하지 마시고, 저도 잘 쉬면서 회복하고 있을 테니 조금만 기다려달라"고 덧붙였다.앞서 이상순은 지난달 26일부터 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 진행에 잇따라 불참했다. 당시 토마스 쿡이 대신 마이크를 잡았고, 이상순은 방송 종료를 약 20분 앞두고 합류했다.당시 이상순은 "너무 늦게 와서 죄송하다. 사실 MBC에 있었는데 컨디션이 안 좋아서 의무실에 누워 있었다"고 건강 이상을 알렸다. 이후 지난달 27일과 28일에도 생방송에 불참했다. 29일에는 사전 녹음된 방송이 전파를 탔지만 30일부터 이달 5일까지 다시 생방송에 복귀하지 못했다.안녕하세요. 이상순입니다.제가 며칠째 라디오 진행을 하지 못하고 있어 많은 분이 걱정해 주셨는데요. 아무런 설명 없이 라디오 진행을 쉬게 된 점, 청취자분들께 죄송하다는 말씀을 드립니다.지난주 수요일 갑자기 컨디션이 좋지 않아 라디오 진행이 어려웠고, 그 후 여러 가지 검사와 상담을 진행했습니다. 아직 조금 더 정밀한 검사를 기다리고 있지만, '미주신경 기능 저하'라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 부득이하게 라디오를 쉬고 안정을 취하고 있습니다.충분히 안정을 취하며 쉬면 서서히 회복될 수 있다고 하니, 이번 기회에 충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠습니다.많은 분이 걱정해 주셨는데, 저도 언제 회복될지 모르는 상황이라 '내일이라도 괜찮으면 다시 진행해야지, 해야지' 하다가 이렇게 글이 늦어졌습니다.이번 기회에 전체적인 몸 상태도 꼼꼼하게 체크하고, 컨디션도 확실히 회복해서 건강한 모습으로 여러분께 돌아가겠습니다.너무 걱정하지 마시고, 저도 잘 쉬면서 회복하고 있을 테니 조금만 기다려주세요.좋은 모습으로 곧 만나요. 감사합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr