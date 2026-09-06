사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

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사진=유튜브 '요정재형'

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'요정재형' 서강준이 팬들에게 돈을 받고 만나는 자리를 만들고 싶지 않았다고 고백했다.6일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '그래서 대책까지 준비해왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서강준은 팬미팅 방식을 바꾸고 싶다며 회사에 한 가지 요청을 했다고 밝혔다. 그는 "팬미팅은 저에게 너무 감사하고 영광스러운 일이지만 돈을 받고 싶지 않았다. 티켓값을 받으면 할 수 없다고 했다"고 털어놨다.스스로 팬들에게 충분한 볼거리를 제공할 능력이 없다고 판단했기 때문이다. 서강준은 "춤이나 노래를 보여줄 수 있는 것도 아니고, 재치 있는 대화나 유머가 뛰어난 사람도 아니다"라며 "그분들이 그냥 저를 좋아해서 보러 오는 자리라면 돈을 받아서는 안 된다고 생각했다"고 설명했다.정재형은 배우의 팬미팅이 반드시 큰 수익을 남기는 행사는 아니라고 짚었다. 공연장을 빌리고 무대를 제작하는 데 적지 않은 비용이 들어가는 만큼 무료 진행에는 현실적인 문제가 따른다는 것. 서강준도 회사 입장에서 고려해야 할 금전적·실무적 문제가 있다는 사실을 인정했다.팬미팅을 미루는 동안 팬들에게 미안한 마음도 커졌다. 그는 팬카페를 활성화해 실시간 채팅으로 팬들과 대화를 나누는 방법을 선택했다. 공연 형태가 아니더라도 부담 없이 서로 교감할 수 있는 자리를 찾기 위해 회사와 계속 논의하고 있다고 밝혔다.팬들을 향한 마음은 군 복무 시절에도 이어졌다. 전역 후 검토할 작품이 100여 편 쌓였다는 이야기에 서강준은 "저만 그런 것이 아니다. 많은 배우가 100편 이상 받기도 한다"고 선을 그었다. 그는 작품을 연달아 하고 싶었지만 자신이 바라는 기준 때문에 쉽게 차기작을 고르지 못했다고 설명했다.군 생활 중에는 촬영 현장이 간절하게 그리웠다. 매일 휴대전화 사진첩에서 과거 촬영장 사진을 찾아볼 정도였다고. 복귀작 '언더커버 하이스쿨'의 첫 촬영이 진행된 2024년 7월 15일에는 장비를 옮기는 스태프의 모습만 봐도 눈물이 날 것처럼 벅찼다고 회상했다.서강준은 "현장과 장비, 스태프, 그 뜨거움이 너무 그리웠다. 매 순간 감사하며 열심히 해야겠다고 생각했다"고 말했다. 다만 한여름 37도에 이르는 폐공장에서 교복을 입고 액션 장면을 촬영하자 감사함이 잠시 사라졌다며 솔직한 입담도 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr