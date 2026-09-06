이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘아이돌백스테이지’

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지상렬이 무명이었던 리센느를 만나 했던 말이 다시 주목받고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 “무명이었던 리센느를 만난 지상렬”, “지상렬 리센느 만나 해준 말” 등의 제목으로 지상렬의 덕담이 화제를 모았다.해당 장면은 ‘아이돌백스테이지’ 채널에 공개됐던 영상으로, 식당에서 식사를 하던 지상렬에게 신곡 챌린지를 요청하는 리센느의 모습이 담겼다.지상렬은 리센느의 신곡 챌린지에 흔쾌히 응했고, 리센느는 화답으로 쿠키와 마카롱을 선물했다. 지상렬은 마카롱을 멤버들에게 하나씩 나눠주며 “같이 먹고 대박 나야지”라고 말했다.이어 “작년에 러브 어택 소개했다”라며 리센느의 곡을 기억하고 있음을 드러냈다. 챌린지를 마친 뒤에는 “잘 되겠다”라고 덕담한 뒤 “사람은 생각대로 간다. 좋은 생각, 건강한 생각 많이 하시고 먹는 것도 잘 먹고”라고 말해 훈훈함을 안겼다.또 인사를 부탁받자 “실제로 보는 건 처음이다. 리센느 팬들이 되게 많을 텐데 이럴 때 건강한 이야기 좋은 이야기 리센느한테 어마어마한 충전 효과를 줄 거다. 그러니까 항상 좋은 얘기 많이 해주고 좋은 기운 많이 줘라”라며 응원을 보냈다.마지막까지 “감기 조심하고 건강하라”며 후배들을 챙기는 모습을 보였다.이 영상에는 지상렬이 신인들의 이름을 일부러 한 번 더 물어보며 이름을 알리는 특유의 배려라는 반응도 이어졌다. 댓글을 통해 네티즌들은 “이름 한 번 더 언급하려고 하는 것”, “자기소개 타이밍 한 번 주는 상렬좌 특유의 센스”, “신인들 이름 계속 물어봐주는 것”이라며 뜨거운 반응을 보였다.또한 “멋진 어른이시구나”, “저 한마디가 얼마나 좋고 힘이 됐을까”, “리센느 체급 작을때인데 젠틀하시네” 등의 반응도 나왔다.한편, 리센느는 원이의 유튜브 채널 콘텐츠가 주목받으면서 ‘LOVE ATTACK’ 역주행 1위에 이어 ‘Pretty Girl’로 첫 음악방송 1위를 차지하는 등 대세 인기를 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr