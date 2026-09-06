이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 30세가 된 가수 청하가 집도 없고 차도 없다고 밝혔다.6일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에 청하가 스페셜 MC로 출연해 30살이 된 근황을 전했다.이날 서장훈은 청하에게 “20대 때는 30대가 되면 집, 차, 연애 경험은 있을 거라고 생각하는데 청하 씨는 막상 30대가 되어도 하나도 없다고 하셨다더라”고 물었다.청하는 잠시 난감한 표정을 지으며 “잠시 울고 와도 되냐”라고 너스레를 떨었다. 이어 “엄청 어렸을 때는 30살이 되면 결혼을 했을 수도 있고, 집도 있고 차도 있고, 연애 경험도 풍부한 어른이 됐을 줄 알았는데 전 숫자만 바뀌고 똑같은 상태인 것 같다”고 고백했다.이런 청하에게 서장훈은 ‘강남의 멋진 집 주인’과 ‘천년의 이상형과 연애’ 중 하나를 선택하라는 질문을 던졌다. 청하는 고민 끝에 “강남의 집주인으로 하겠다”고 답하며 연애보다 집을 택해 웃음을 안겼다.한편 청하는 2016년 Mnet ‘프로듀스101’ 시즌1을 통해 그룹 아이오아이로 데뷔한 뒤 2017년 솔로 가수로 활동을 시작했다.특히 2019년에는 ‘벌써 12시’로 음악방송 6관왕을 차지하며 정상급 솔로 가수로 입지를 굳혔다. 당시 MBC ‘쇼! 음악중심’에서도 1위를 차지하며 음악방송 6관왕을 달성한 바 있다. 같은 해 발표한 ‘스내핑’ 역시 주요 온라인 음원사이트 실시간 차트에서 1위에 오르는 등 연이어 좋은 성적을 거둬 솔로로 입지를 굳혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr