사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

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사진=유튜브 '요정재형'

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'요정재형' 서강준이 자신의 외모에 대해 솔직하게 이야기했다.6일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '그래서 대책까지 준비해왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정재형은 서강준을 보자마자 "진짜 잘생겼다"며 감탄했다. 옅은 눈동자를 가까이에서 바라본 그는 "렌즈를 낀 것 같다. 카키색이 도는데 눈동자부터 다르다"며 "눈 색깔 때문에 신비로운 분위기가 생긴 것 같다"고 말했다.서강준은 자신과 누나의 눈동자 색이 유독 옅다고 밝혔다. 다만 평소 자신의 눈을 직접 볼 일이 많지 않아 촬영 결과물을 확인할 때마다 낯설게 느껴진다고. 그는 "촬영하면 '내 눈동자가 원래 이 색이었나. 왜 이렇게 옅지' 싶을 때가 있다"고 설명했다.정재형이 "사진을 찍으면 생각보다 더 잘생기게 나오느냐"고 묻자 서강준은 "생각한 것과 다르게 나온다. 이질적으로 느껴진다"고 답했다. 평소 거울도 씻은 뒤에만 잠깐 보는 편이라고 밝혔다.정재형은 "씻고 나서 보면 멋있느냐"고 질문했다. 서강준은 "아니다. 헤어와 메이크업을 해놔야 조금 볼 만하다"고 답해 정재형을 발끈하게 했다. 연예계 대표 미남의 예상 밖 자기 평가에 정재형은 "짜증난다"고 반응했다.과거 자신의 얼굴이 지루하다고 말해 화제가 된 것에 대해서도 해명했다. 서강준은 "지루하다기보다 마음에 안 든다고 해야 할 것 같다. 제가 원하는 추구미가 있다"고 말했다.그가 꼽은 인물은 브래드 피트였다. 서강준은 단순히 잘생긴 얼굴보다 자신만의 색깔과 향기를 지닌 멋있는 사람이 되고 싶다고 밝혔다. 그는 "브래드 피트 같은 사람들이 가진 분위기와 멋이 있다. 그런 부분이 부럽다"고 이야기했다.서강준은 아버지를 닮았다며 "아버지는 미남이라기보다 되게 멋있는 분"이라고 소개했다. '잘생겼다'는 말을 자주 듣는 것이 지겹지는 않느냐는 질문에 그는 "전혀 질리지 않고 감사하다. 잘못 말하면 나락 갈 것 같다"고 답해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr