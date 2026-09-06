사진=SBS '런닝맨'

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사진=SBS '런닝맨'

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사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 유재석이 지드래곤의 과거 갯벌 촬영을 떠올리며 미안함을 드러냈다.6일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에는 유재석, 지석진, 김종국, 하하, 송지효, 양세찬, 지예은이 출연했다.이날 멤버들은 평소보다 한껏 꾸민 모습으로 등장했다. 망사 스타킹을 신은 지예은은 가수 아유미, 양세찬은 영탁을 닮았다는 말을 들었다. 송지효에게는 "헤어숍 원장님 같다"는 반응이 쏟아졌다.빅뱅 굿즈 티셔츠를 입고 나온 하하는 유재석이 "도둑은 누구냐"고 묻자 "어제 빅뱅 콘서트에 다녀왔다"고 밝혔다. 최근 부산에서 팬 콘서트를 개최한 그는 "숨어 계신 분들이 다 모이셨다. 몰래 지켜봤는데 눈물이 나더라"며 팬들을 향한 고마움을 전했다.유재석은 하하의 서울 공연 티켓 판매 상황을 물었다. 하하가 "서울도 많이 나갔다"고 답하자 그는 "'핑계고' 출연 효과가 있었다"며 뿌듯해했다. 하하는 유재석과 악수하며 "어제 빅뱅 콘서트에 갔더니 난리더라. 너무 고마웠다"고 말했다. 앞서 유재석과 빅뱅이 '핑계고'에서 하하의 팬 콘서트를 홍보했던 것.유재석은 "우리가 빅뱅하고 끈끈한 관계가 있다"고 자랑했다. 하하는 카메라를 바라보며 "빅뱅 한번 나와라"고 '런닝맨' 출연을 요청했다.지석진이 "빅뱅은 왜 안 나오는 거냐"고 궁금해하자 유재석은 과거 지드래곤의 출연 장면을 떠올렸다. 그는 "예전에 지디가 갯벌에서 고생을 너무 하고 갔다. 그때 좀 심했다"고 털어놨다.하하도 "안 좋은 기억이 있더라. 웃는데 입에서 뻘이 나오던 유명한 짤이 있다"고 덧붙여 웃음을 안겼다. 지드래곤은 과거 '런닝맨' 갯벌 미션에서 온몸에 진흙을 뒤집어쓴 채 몸을 사리지 않는 예능감을 보여준 바 있다.제작진은 '이번엔 꽃길 깔고 기다릴게요'라는 자막을 내보내며 빅뱅을 향한 러브콜에 힘을 보탰다. 유재석과 하하는 지드래곤이 겪었던 고생에 미안함을 드러내면서도 빅뱅의 완전체 출연을 기대해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr