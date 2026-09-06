배우 신민아가 광고 촬영 현장에서 찍은 무보정 영상을 공개했다./사진=신민아 SNS

배우 신민아가 광고 촬영 현장에서 찍은 무보정 영상을 공개했다./사진=신민아 SNS

배우 신민아가 광고 촬영 현장에서 찍은 무보정 영상을 공개했다.신민아는 지난 3일 자신의 소셜미디어에 하트 이모지와 함께 광고 촬영 중 찍은 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 영상 속 신민아는 은은한 광택이 돋보이는 아이보리 셔츠에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습이다. 화려한 장식 없이 작은 귀걸이만 착용한 간결한 스타일링으로 차분한 분위기를 연출했다.특히 별도의 보정이 더해지지 않은 영상에서도 또렷한 이목구비와 자연스러운 옆선을 자랑해 눈길을 끌었다. 허리 아래까지 내려오는 풍성한 머리카락과 자연스러운 스타일링도 신민아 특유의 청초한 분위기를 더했다. 해당 게시물에는 배우 송혜교가 '좋아요'를 눌러 더욱더 이목을 끌었다.최근 SNS에서는 신민아가 꾸준히 이어온 기부 활동도 재조명되고 있다. 신민아는 그동안 취약계층을 비롯해 화상 환자와 의료진 등을 위해 지속해서 기부하며 선한 영향력을 펼쳐온 것으로 알려졌다.신민아는 김우빈과 2015년 공개 열애를 시작해 약 10년간 만남을 이어온 끝에 지난해 12월 결혼했다. 결혼 후에도 배우 활동을 이어가고 있다. 그는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'를 통해 시청자들과 만날 예정이다. '재혼황후'는 동명의 웹소설을 원작으로 한 작품으로, 신민아는 극 중 동대제국의 황후 나비에 역을 맡는다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr