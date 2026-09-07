사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’
사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’
‘미운 우리 새끼’ 배우 정준호가 1만 8000개의 전화번호를 가지고 있다며 인맥 관리의 비결을 밝혔다.

6일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 정준호와 탁재훈의 만남이 이어졌다.

이날 탁재훈에게 정준호가 건넨 첫 부탁은 “사회 활동 좀 해라”였다. 이어 “일 하나 같이하자”는 말과 함께 그를 데리고 나섰다. 탁재훈이 도착한 곳에는 추석을 앞두고 준비한 선물들이 기다리고 있었다. 감자와 사과를 이용해 지인들에게 보낼 선물을 꾸리는 일이었다.

포장해야 할 물량은 200박스에 달했고, 선물을 받을 사람은 무려 2천 명이었다. 정준호가 관리하는 인맥의 범위도 여기서 드러났다. 국회의원과 지자체 단체장, 전·현직 장관 등 정·재계 인사들이 선물을 받을 대상으로 이름을 올렸다.
사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’
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갑작스럽게 작업을 맡게 된 탁재훈은 “우리끼리 이렇게 하다가는 추석까지 못 끝낼 것 같은데?”라며 난감해했다. 결국 정준호 옆에 자리를 잡고 함께 포장 작업을 진행했다.

일을 하던 탁재훈은 “인맥이 많은 게 어떻게 보면 사는 게 힘들다”라고 자신의 생각을 내놨다. 정준호는 “힘들어도 다 보람이 있다. 돈은 다 써버리면 없어지지만 사람은 사귀어 놓으면 다 남는다”라며 사람과의 관계를 중요하게 여기는 이유를 설명했다.

정준호가 사람을 얼마나 폭넓게 만나왔는지는 휴대전화 속 연락처에서도 확인됐다. 그는 “내 핸드폰에 저장된 18,000개 전화번호 중에 60대 이상이 70%”라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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