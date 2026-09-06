이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ / 텐아시아DB

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하하가 ‘무한도전’ 촬영 때 느꼈던 부담감과 공황장애 증상을 털어놨다. 앞서 정형돈도 불안장애로 ‘무한도전’을 하차 한 바 있다.6일 방송된 KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에는 하하가 새로운 보스로 등장했다. 하하는 이날 유튜브 채널의 기획부터 게스트 섭외와 제작까지 직접 맡고 있다고 소개했다.박영진은 하하에게 주말 예능을 잘할 수 있는 비결을 물었다. 하하는 “인기는 내가 결정하는 게 아니다. 시청자 반응이 중요하다”고 답하며 자신의 생각을 밝혔다.이어 ‘무한도전’ 촬영 때 느꼈던 부담감을 털어놨다. 하하는 “매주 목요일에 '무한도전'을 촬영했는데 화요일 저녁부터 가슴이 막 뛰었다. 부담감이 심했다”면서 “지금 생각해 보면 그게 공황장애가 온 거였다”고 고백했다.목요일 촬영을 마친 뒤 술을 마셨던 생활도 언급했다. 하하는 “목요일에 촬영이 끝나면 무조건 술을 마셨다. 재석이 형이 걱정을 많이 했다. 매일 우리 집에 왔다”며 유재석과 관련된 일화를 꺼냈다.유재석이 건넨 조언에 대해서도 구체적으로 짚었다. 하하는 “주변에 좋은 사람이 너무 많았다. 재석이 형은 엄마처럼 채찍질해줬다”며 유재석의 역할을 강조했다. 이어 “‘아무것도 안 하면 아무 일도 안 일어나. 네가 뭘 해야 혼내든 도와주든 하지’라더라”고 당시 들었던 말을 전했다.하하는 “그때부터 정신을 차리고 미친 사람처럼 했다”고 밝혔다. 이어 “좋은 선배가 있다는 건 진짜 중요한 것 같다. (박) 명수 형도 마찬가지”라며 선배들을 향한 고마움을 드러냈다.한편 정형돈은 불안장애 등 건강상의 문제로 10년간 출연했던 ‘무한도전’에서 하차했다. 2016년 MBC ‘무한도전’ 측은 “2015년 11월 건강 문제로 방송을 쉬었던 정형돈 씨가 최근 정신적 부담을 호소하며 복귀가 어려울 것 같다는 소식을 전해왔다”고 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr