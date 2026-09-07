이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 린이 이수와 이혼하기 전 AI에게 관련 이야기를 털어놓았던 사실이 알려졌다.6일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서 린은 자신의 일상을 공개했다.화장실 바닥에 앉아 과일을 먹던 린은 영상을 보던 중 AI와 이야기를 주고받았다. AI가 “불편한 점 있으면 말해줘”라고 말을 건네자 린은 “네가 사람같이 말하는 게 불편해. 어미를 늘려서 이야기하니까 믿고 싶지 않아”라고 선을 그었다.이후 린은 AI가 과거 대화까지 기억하는지 확인했다. “옛날에 내가 말한 것들 기억하냐”고 묻자 AI는 “기억하고 있어. 사주 이야기, 남편과 이혼 이야기”라고 답했다.자신이 과거 털어놓았던 이혼 이야기가 나오자 린은 “제발 조용히 해, 그런 건 말하지 마라”라며 당황한 기색을 보였다.린은 2014년 이수와 결혼해 11년간 부부로 지냈으며 지난해 이혼했다. 이후 이수에 대해서는 “진짜 친한 친구를 잃은 기분이라 아쉽고 슬프지만 항상 응원한다”고 자신의 마음을 전했다.이혼을 둘러싼 이야기는 앞서 린의 어머니를 통해서도 전해진 바 있다. 앞서 ‘미우새’에서 린이 어머니에게 “나한테 서운한 거 없냐”고 묻자, 어머니는 한동안 말을 고르다 “갑자기 이혼한다고 찾아와서”라고 털어놨다.어머니는 “요즘 이혼이 흔하다 해도 부모 마음이 그렇지 않다. 잘 살면 좋지만 어쩔 수 없는 거 아니냐. 얼마나 힘들었으면 그랬을까 싶다가도”라고 복잡한 심정을 드러냈다. 이에 린은 “내가 더 잘 살겠다”고 답한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr