중증 자폐아들을 홀로 키우며 자신의 투병 중에도 아들의 미래를 준비해온 전경철 작가가 지난 5일 세상을 떠났다. 향년 63세.
6일 정유진 발달장애 지원 전문가포럼 대표는 SNS를 통해 "2026년 9월 5일 토요일 밤 7시 56분 전경철 피터팬 아빠가 먼 길을 떠났다"고 알렸다.
이어 "장례는 평소 뜻에 따라 무빈소 장례를 치르기로 했다. 현재 병원에 안치돼 있으며 빈소는 별도로 설치되지 않는다. 삼가 고인의 명복을 빈다"고 전했다.
전 작가는 정신연령이 2~3세 수준인 27세 중증 자폐 아들 제원 씨를 20여 년 넘게 홀로 돌봐왔다. 치매와 뇌경색을 앓는 어머니까지 보살피던 중 자신마저 간암 말기 판정받았다.
이후 자기 죽음보다 홀로 남게 될 아들을 걱정하며 자신이 없어도 제원 씨가 평생 돌봄을 받을 수 있는 시설을 찾아 나섰다. 이 과정은 에세이 '안녕, 피터팬'에 담겼다. 성인 중증 자폐 가족을 위한 피터팬 재단을 만들고 발달장애인 공동체 설립도 추진해왔다. 전 작가의 사연은 지난 3월 MBC '실화탐사대'를 통해 알려졌다. 지난달에는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 아들을 향한 애틋한 마음과 자신이 세상을 떠난 뒤의 바람을 털어놨다.
당시 그는 "아빠라는 존재는 깨끗하게 잊고 네 행복만을 위해 살라고 하고 싶은데 솔직하지 않은 심정이다"라며 "희미하게 기억나는 남자가 있다. 나보다 나이가 아주 많은, 왜인지 모르겠지만 갑자기 늙어버린 남자가 있는데, 나를 바라보면 많이 따뜻했고 맛있는 걸 많이 차려주던 사람이 있었다. 기억이 희미해 누군지는 모르겠다. 떠올리면 문득 그립기는 하다. 이 정도로 기억하면 좋겠다"고 말했다.
이어 "나는 당연히 27년간 행복을 안겨줬던 잘생긴 아기를 품에 안고 있을 거다"고 덧붙였다. 전 작가가 방송에서 아들에게 남긴 이 말은 별세 소식이 전해지면서 다시금 안타까움을 더하고 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
6일 정유진 발달장애 지원 전문가포럼 대표는 SNS를 통해 "2026년 9월 5일 토요일 밤 7시 56분 전경철 피터팬 아빠가 먼 길을 떠났다"고 알렸다.
이어 "장례는 평소 뜻에 따라 무빈소 장례를 치르기로 했다. 현재 병원에 안치돼 있으며 빈소는 별도로 설치되지 않는다. 삼가 고인의 명복을 빈다"고 전했다.
전 작가는 정신연령이 2~3세 수준인 27세 중증 자폐 아들 제원 씨를 20여 년 넘게 홀로 돌봐왔다. 치매와 뇌경색을 앓는 어머니까지 보살피던 중 자신마저 간암 말기 판정받았다.
이후 자기 죽음보다 홀로 남게 될 아들을 걱정하며 자신이 없어도 제원 씨가 평생 돌봄을 받을 수 있는 시설을 찾아 나섰다. 이 과정은 에세이 '안녕, 피터팬'에 담겼다. 성인 중증 자폐 가족을 위한 피터팬 재단을 만들고 발달장애인 공동체 설립도 추진해왔다. 전 작가의 사연은 지난 3월 MBC '실화탐사대'를 통해 알려졌다. 지난달에는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 아들을 향한 애틋한 마음과 자신이 세상을 떠난 뒤의 바람을 털어놨다.
당시 그는 "아빠라는 존재는 깨끗하게 잊고 네 행복만을 위해 살라고 하고 싶은데 솔직하지 않은 심정이다"라며 "희미하게 기억나는 남자가 있다. 나보다 나이가 아주 많은, 왜인지 모르겠지만 갑자기 늙어버린 남자가 있는데, 나를 바라보면 많이 따뜻했고 맛있는 걸 많이 차려주던 사람이 있었다. 기억이 희미해 누군지는 모르겠다. 떠올리면 문득 그립기는 하다. 이 정도로 기억하면 좋겠다"고 말했다.
이어 "나는 당연히 27년간 행복을 안겨줬던 잘생긴 아기를 품에 안고 있을 거다"고 덧붙였다. 전 작가가 방송에서 아들에게 남긴 이 말은 별세 소식이 전해지면서 다시금 안타까움을 더하고 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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