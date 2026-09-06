사진 = 문상민 인스타그램

사진 = 문상민 인스타그램

사진 = 문상민 인스타그램

사진 = 문상민 인스타그램

배우 문상민이 심플한 스타일링만으로도 독보적인 분위기를 드러냈다.문상민은 최근 자신의 인스타그램에 "캘빈 데님 Feel so close🫶🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문상민은 화이트 반소매 티셔츠를 허리 위까지 살짝 올린 채 데님 팬츠를 매치하고 창가 앞에 서 있다. 한 손으로 머리카락을 쓸어 올리며 카메라를 바라보는 모습과 자연광이 어우러져 깔끔하면서도 감각적인 분위기를 자아냈고 드러난 허리 라인과 데님 위로 보이는 언더웨어 밴드가 스타일링의 포인트를 더했다.이어진 사진에서 문상민은 같은 공간에서 맨발로 선 채 손을 입가에 가져간 포즈를 취하고 있다. 화이트 벽과 창문이 있는 실내를 배경으로 여유로운 분위기가 이어지며 넉넉하게 떨어지는 데님 팬츠와 심플한 화이트 티셔츠가 담백한 매력을 강조했다.또 다른 사진에서 문상민은 화이트 티셔츠를 자연스럽게 내려 입고 한 손을 주머니에 넣은 채 벽에 기대 카메라를 응시하고 있다. 롤업한 소매와 단정한 헤어스타일, 데님 팬츠 위로 살짝 보이는 언더웨어 밴드가 어우러져 미니멀한 스타일링을 완성했다.마지막 사진에서 문상민은 침대 앞 바닥에 앉아 한 손으로 입가를 가린 채 카메라를 바라보고 있다. 뒤편에는 흰 침구가 놓인 침대가 자리하고 있으며 자연스럽게 헝클어진 헤어와 편안한 착장이 차분한 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "멋지잖아 눈 호강중", "늘 응원합니다", "보람찬 하루일을 마치고 또 멋진 소식을 듣네요", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "여기가 여의도 불꽃축제인데" 등의 댓글을 달았다.한편 2000년생으로 26세인 문상민은 드라마 '은애하는 도적님아'와 넷플릭스 영화 '파반느'를 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증하며 '20대 대표 배우'로서의 존재감을 각인시켰다. 문상민은 넷플릭스 시리즈 '뷰티 인 더 비스트'를 차기작으로 택했는데 이 작품은 늑대로 변하는 비밀을 지닌 주인공이 대학 생활과 사랑, 정체가 드러날 위기 속에서 성장해 나가는 청춘 판타지 로맨스다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr