사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

인플루언서 아옳이가 신비로운 분위기의 행사장에서 단정한 스타일링과 청순한 비주얼을 공개하며 시선을 모았다.아옳이는 최근 자신의 인스타그램에 "저 완전 신기한 행사 다녀왔어요!!우와 이것 뭐에요...??!!너무멋져...⭐️ 꿈속 아닌쥐..🌝생각한것보다 훨씬 압도적이어서 눈알 도르르르 굴리기 👀꿈속을 이렇게 멋지게 표현하다니 🥹맞아 나 이런꿈 꾼적 있는것같아효.."라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 아옳이는 푸른 조명과 안개가 가득한 공간을 배경으로 블랙 반소매 상의와 베이지 컬러 쇼츠를 매치한 차림으로 서 있다. 한 손에는 검은색 음료가 담긴 컵을 들고 브라운 숄더백을 착용했으며 길게 늘어뜨린 헤어와 자연스러운 미소가 차분한 분위기를 더했다. 뒤편에는 푸른 조명 아래 여러 사람이 서 있는 모습이 함께 담겨 공간의 분위기를 한층 돋보이게 한다.이어진 사진에서 아옳이는 두 손으로 컵을 잡은 채 옆을 바라보고 있다. 배경에는 푸른 조명 아래 검은 의상을 입은 여러 사람이 무대를 이루고 있으며 바닥을 덮은 안개와 조명이 어우러져 몽환적인 분위기를 연출했다. 브라운 숄더백과 블랙 상의, 베이지 쇼츠의 깔끔한 스타일링도 시선을 끈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이언니 외모 쩐다", "염색한거 넘 예쀼요", "톤다운 머리 너모 예뽀" 등의 댓글을 달았다.한편 1991년생인 아옳이는 35세이다. 아옳이는 2022년 이혼한 뒤 홀로 활동을 이어왔고 최근에는 새로운 사랑을 시작한 사실을 직접 공개하며 한층 밝아진 근황을 전했다. 아옳이 남자친구로 알려진 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업했으며 189cm의 큰 키와 훈훈한 비주얼로도 눈길을 끈다. 현재 유튜버 한의사로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr