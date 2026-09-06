베리굿 조현으로 활동했던 배우 신지원이 시사회 의상으로 화제를 모은 뒤 별다른 입장 없이 평온한 근황을 전했다./사진=sns 갈무리, 베리굿 조현 SNS

베리굿 조현으로 활동했던 배우 신지원이 시사회 의상으로 화제를 모은 뒤 별다른 입장 없이 평온한 근황을 전했다./사진=sns 갈무리, 베리굿 조현 SNS

그룹 베리굿 조현으로 활동했던 배우 신지원이 시사회 의상으로 화제를 모은 뒤 별다른 입장 없이 평온한 근황을 전했다.신지원은 6일 SNS 계정에 반려견과 함께 찍은 사진을 올렸다. 공개된 사진에서 그는 반려견을 품에 안은 채 여유로운 시간을 보내고 있다. 반려견의 익살스러운 표정에는 "ㅋㅋ"이라는 짧은 반응을 덧붙이기도 했다.최근 온라인상에서 화제가 된 시사회 의상에 관해서는 별다른 언급을 하지 않았다. 의상을 둘러싸고 다양한 반응이 이어졌지만, 신지원은 반려견과 함께한 일상을 공개하며 평소와 다름없는 모습을 보였다.앞서 신지원은 지난달 26일 서울 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '카를로비바리'(감독 이용석) VIP 시사회에 참석했다. 당시 신지원은 몸에 밀착되는 버건디 컬러의 골지 니트 원피스를 착용했다. 신체 라인이 강조되는 디자인에 현장 조명까지 더해지면서 의상이 더욱 부각됐다. 신지원 역시 포토월에서 손을 앞으로 모으는 자세를 취했다.이후 당시 모습이 담긴 영상과 사진이 온라인상에 확산하면서 의상을 두고 갑론을박이 이어졌다. 일부 누리꾼은 "보기 민망하다", "어떻게 저런 옷을 입었냐" 등의 반응을 보였다.신지원은 2016년 베리굿으로 데뷔해 조현이라는 예명으로 활동했다. 2021년 그룹 해체 이후에는 본명으로 배우 활동을 이어가고 있다. 드라마 '학교기담-오지 않는 아이', '겨울 지나 벚꽃', '은수 좋은 날'과 영화 '용루각: 비정도시', '최면' 등에 출연했다.신지원이 VIP 시사회에 참석했던 '카를로비바리'는 오는 9일 개봉한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr