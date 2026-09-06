사진 = 권나라 인스타그램

사진 = 권나라 인스타그램

사진 = 권나라 인스타그램

사진 = 권나라 인스타그램

배우 권나라가 햇살 가득한 리조트에서 여유로운 분위기와 독보적인 비주얼을 공개했다.권나라는 최근 자신의 인스타그램에 "🧡"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 권나라는 오렌지 컬러의 슬리브리스 원피스를 입고 선글라스를 착용한 채 양손으로 얼굴을 감싸며 미소를 짓고 있다. 뒤편에는 나무 벽과 "LET'S HAVE" 문구가 적힌 서핑보드 장식이 함께 담겨 따뜻한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 권나라는 수영장과 정자 형태의 휴식 공간을 배경으로 선글라스를 고쳐 쓰며 카메라를 바라보고 있다. 햇살을 받은 얼굴과 짧은 헤어스타일이 어우러졌고, 물가와 야자수가 함께 담기며 휴양지의 분위기가 자연스럽게 전해진다.또 다른 사진에서 권나라는 나무 건물 앞에 서서 뒤를 돌아 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 건물 외벽에는 다양한 안내 문구가 적혀 있으며 오렌지 컬러 원피스와 선글라스가 따뜻한 햇살과 어우러져 시선을 끈다.마지막 사진에서 권나라는 수영장 가장자리 산책로에 서서 리조트 풍경을 배경으로 포즈를 취했다. 야자수와 초록빛 식물, 초가지붕 형태의 건물이 함께 담겼으며, 슬리퍼를 신은 편안한 차림으로 여유로운 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무너무 사랑해요", "언니 아름다와요", "너무 예뻐", "예쁜 소식 전해줘서 고마워요", "진짜 너무너무 예뻐", "늘 이쁘세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1991년생으로 35세인 권나라는 그룹 헬로비너스로 데뷔했으며 드라마 '나의 아저씨', '이태원 클라쓰'에 출연해 얼굴을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr