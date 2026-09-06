사진 = 이승연 인스타그램

사진 = 이승연 인스타그램

사진 = 이승연 인스타그램

사진 = 이승연 인스타그램

배우 이승연이 다양한 스타일링과 자연스러운 일상을 담은 사진으로 시선을 사로잡았다.이승연은 최근 자신의 인스타그램에 "광고"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이승연은 블랙 슬리브리스 톱을 입고 실내에서 셀카를 촬영하며 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 짧은 헤어스타일에 블랙 리본을 묶고 드롭 귀걸이를 매치했으며, 차분한 인테리어가 어우러진 공간에서 자연스러운 분위기를 연출했다.이어진 사진에서 이승연은 오프숄더 디자인의 그린 컬러 의상을 입고 셀카를 남겼다. 밝은 조명이 비추는 실내 공간에서 카메라를 바라보며 편안한 표정을 짓고 있고, 심플한 배경이 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 이승연은 퍼플 컬러 카디건에 진주 목걸이와 리본 장식을 더한 스타일링으로 카메라 앞에 섰다. 뒤편에는 브라운 커튼과 의자, 옷가지가 놓인 실내 공간이 함께 담기며 일상적인 분위기를 전했다.마지막 사진에서 이승연은 화이트 셔츠와 화이트 이너를 입고 야외 카페 테이블에 앉아 있다. 선글라스를 착용한 채 초록빛 나무와 햇살이 비치는 풍경을 바라보고 있으며, 유리 테이블 위에는 커피컵이 놓여 여유로운 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "언제나 이쁜 승연언니", "너무 예뻐", "항상 빛나는 울언니", "너무 아름다워요", "이승연님의 새로운 미모와 사진들이 또 왔네요" 등의 댓글을 달았다.한편 이승연은 1968년생으로 58세이며 MBC 일일드라마 '용감무쌍 용수정', TV조선 '티커머스'에 출연했다. 현재는 KBs2TV '친밀한 리플리'에서 공난숙 역으로 열연 중이다. 이승연은 TV조선 '아빠하고 나하고'에서 어머니가 2명이었던 자신의 가정사를 담담하게 밝혀 많은 응원을 받은 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr