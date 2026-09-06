장영란이 수영복 사진마다 '무보정'을 강조하게 된 이유를 밝혔다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

장영란이 수영복 사진마다 '무보정'을 강조하게 된 이유를 밝혔다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

장영란이 수영복 사진마다 '무보정'을 강조하게 된 이유를 밝혔다.지난 5일 방송된 JTBC '아는 형님' 542회에는 장영란, 한석준, 신기루, 황재균이 출연했다. 장영란은 딸을 키우면서 얻는 장점 중 하나로 패션 조언을 꼽았다. 그는 "수영복을 아줌마 스타일로 입으면 요새 스타일로 골라준다"며 딸의 남다른 감각을 자랑했다.딸이 골라준 수영복을 입은 장영란의 사진이 공개됐다. 사진을 본 이수근은 "이게 뭐야"라며 비현실적으로 보이는 비율에 의문을 표했다.장영란은 곧바로 "남편이 찍어준 거다. 무보정이다"라고 강조했다. 그러나 강호동은 "유료 버전 아니냐. 돈 낸 거다"라고 의심하며 장영란을 당황하게 했다.그는 "옛날에 보정해서 걸린 적이 있다. 엉덩이가 처져서 살짝 터치해서 올렸는데 부족한 것 같아 세 번 정도 올렸는데 건물이 휘었더라"고 유쾌하게 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr