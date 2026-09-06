사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

신혼여행 중인 '나는솔로' 22기 옥순이 고풍스러운 공간을 배경으로 한 감각적인 일상을 공개했다.22기 옥순은 자신의 인스타그램에 신혼여행 중인 사진을 공개했다.공개된 사진 속 22기 옥순은 골드 컬러 트위드 재킷에 블랙 이너와 데님 팬츠를 매치한 차림으로 조각 장식이 돋보이는 브라운 톤 벽난로 앞에 서 있다. 한 손에는 체인 스트랩이 달린 가방을 들고 다른 손에는 흰색 무선 이어폰을 쥔 채 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다.이어진 사진에서 22기 옥순은 화려한 골드 장식과 대형 거울이 이어진 전시 공간에 서 있다. 나무 패턴 바닥과 블랙 가이드 라인이 함께 어우러진 공간 속에서 자연스럽게 정면을 바라보며 차분한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 22기 옥순은 초록색 벤치에 다리를 교차해 앉아 스마트폰 화면을 바라보고 있다. 뒤편에는 울창한 나무와 철제 펜스가 자리하고 있으며, 낙엽이 깔린 바닥과 캐주얼한 스니커즈가 편안한 분위기를 더한다.마지막 사진에서 22기 옥순은 대형 액자에 걸린 그림 앞에 서서 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 블랙 프레임 안에 전시된 작품과 원목 바닥이 함께 담기며 차분한 전시 공간의 분위기를 한층 돋보이게 한다.한편 '나는솔로' 22기 옥순은 1989년생으로 37세다. 옥순은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 경수와 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr