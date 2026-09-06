'박성광♥' 이솔이, 이혼설 직접 종지부 찍고 뽐낸 청순미

인플루언서 이솔이가 이국적인 자연 풍경과 함께한 여유로운 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.이솔이는 최근 자신의 인스타그램에 사진을 공개했다.공개된 사진 속 이솔이는 넓게 펼쳐진 잔디와 야자수가 보이는 야외에서 보라색 골지 카디건을 걸친 채 흰 꽃을 입가에 살짝 가져다 대고 카메라를 응시하고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 잔잔한 표정이 어우러지며 푸른 잔디와 야자수가 펼쳐진 배경이 한층 싱그러운 분위기를 더한다.이어진 사진에서이솔이는 실내 소파 앞에 놓인 긴 쿠션형 좌석에 앉아 잡지를 펼쳐 놓고 시선을 아래로 향하고 있다. 보라색 카디건 안으로 밝은 색 이너를 레이어드하고 오렌지 컬러 롱스커트를 매치해 편안하면서도 화사한 스타일을 완성했으며, 뒤편 벽면의 액자와 소파가 아늑한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 이솔이는 야외 복도 기둥에 한 손을 올린 채 흰 꽃을 입가에 든 포즈를 취하고 있다. 초록빛 잔디와 나무, 야자수가 넓게 펼쳐진 정원을 배경으로 슬리퍼 차림의 편안한 스타일이 자연스러운 휴양지 분위기와 어우러진다.마지막 사진에서 이솔이는 난간에 팔을 기대고 푸른 숲이 펼쳐진 풍경을 바라보고 있다. 한쪽 다리를 뒤로 살짝 들어 올린 채 여유로운 자세를 취한 모습과 검은 난간 너머로 이어지는 울창한 숲, 계단과 지붕이 함께 담기며 한적한 공간의 풍경을 더욱 돋보이게 한다.앞서 이솔이는 지난 2020년 박성광과 결혼했다. 결혼 후 이솔이는 3년 전 여성암 진단을 받고 항암 치료를 받았다고 밝혔고 현재 정기검진과 약물 치료를 받고 있다. 이가운데 이솔이는 "서른아홉 지우고 싶은 과거가 있다"며 "가치관이 다른 사람을 만나 밤새 서로를 설득하려 했던 시간이었고 내 감정을 담아낼 단어를 골라 상대 마음속에 억지로 밀어 넣으려 했던 날들이다"라고 글을 남겨 이혼설에 휩싸인 바 있다. 이후 이솔이는 "난 후회 없이 잘 지내고 있고 '지우고 싶은 과거'는 내 생각을 풀어내는 데에 있어 약간의 후킹일 뿐"이라면서 "그럼에도 그 차이를 끌어안는 게 사랑"이라고 이혼설에 대해 해명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr