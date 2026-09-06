사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는솔로' 31기 정희가 차분한 공간에서 세련된 스타일링을 담은 근황 사진을 공개했다.31기 정희는 최근 자신의 인스타그램 스토리에 자신의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 31기 정희는 통유리 창이 있는 실내 라운지에서 그레이 컬러 암체어에 앉아 테이블 쪽으로 몸을 기울이고 있다. 블랙 미니드레스를 착용한 채 한쪽 다리를 자연스럽게 꼰 자세를 취했으며, 긴 생머리를 늘어뜨린 모습이 깔끔한 분위기를 더한다.31기 정희 앞에는 둥근 화이트 테이블이 놓여 있고, 테이블 위에는 세워진 안내판과 파란색 파일, 검은색 소품이 함께 놓여 있다. 옆자리에는 밝은 색상의 겉옷이 걸쳐져 있으며, 통유리 너머로 나무와 고가도로가 보이는 풍경이 함께 담겨 실내의 개방감을 한층 살린다.앞서 31기 정희는 자신의 SNS에 "부케 받기전 잔뜩 긴장🫪남자친구 만들어서 데려간다는 약속은 못지켰지만😅지금처럼 행복하게 살아💖🫶🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올린 바 있다.한편 1993년생인 31기 정희는 독일에서 유학했으며 자동차 디자이너 일을 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr