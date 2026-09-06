사진 = 이청아 인스타그램

사진 = 이청아 인스타그램

사진 = 이청아 인스타그램

사진 = 이청아 인스타그램

배우 이청아가 편안한 스타일링으로 담아낸 일상을 공개했다.이청아는 최근 자신의 인스타그램에 "📨📬바라는 것들"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이청아는 네이비 컬러 캡 모자와 그레이 후드 집업, 블랙 재킷을 레이어드한 차림으로 야외 벤치에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 내려오는 긴 머리와 은은한 미소가 어우러지며 편안한 분위기를 자아내고, 뒤편으로는 난간과 도로, 계단이 함께 담겨 일상의 한 장면을 완성했다.이어진 사진에서 이청아는 어두운 톤의 실내 공간에 마련된 원형 테이블에 앉아 메뉴판을 바라보고 있다. 핑크빛 벨벳 소파와 세로 패턴 장식이 공간을 채우고 있으며, 식기와 컵이 놓인 테이블 앞에서 메뉴를 살펴보는 자연스러운 모습이 시선을 끈다.또 다른 사진에서 이청아는 햇살이 비치는 건물 앞 보도를 걸으며 한 손에 음료를 들고 있다. 캡 모자와 후드, 재킷을 매치한 편안한 스타일에 블랙 팬츠와 스니커즈를 더했으며, 나무 그림자가 드리운 석재 외벽과 초록빛 조경이 어우러져 여유로운 분위기를 더한다.마지막 사진에서 이청아는 다시 실내 테이블에 앉아 펼쳐진 메뉴판을 바라보고 있다. 테이블 위에는 찻잔과 스마트폰이 놓여 있으며, 고개를 살짝 숙인 채 메뉴를 살펴보는 모습이 담담한 일상의 순간을 자연스럽게 담아냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "아진짜왤케좋은느낌을주세요", "사진 너무 아름다워요", "보고싶어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1984년생으로 42세인 이청아는 2002년 영화 '성냥팔이 소녀의 재림'으로 데뷔해 올해 데뷔 21주년이 됐다. 또 이청아는 ENA 드라마 '아너'에서 열연해 큰 사랑을 받았다. 스웨덴 드라마를 원작으로 한 '아너'는 20년 지기 친구인 세 명의 여성 변호사가 자신들의 과거와 연결된 거대한 스캔들을 정면으로 돌파하는 이야기를 다룬 미스터리 추적극이다. 극 중 이청아는 욱하는 성미를 가졌지만 속 깊은 행동파 변호사 황현진 역을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr