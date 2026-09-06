사진 = MBC '유부녀 킬러' 캡처

사진 = MBC '유부녀 킬러' 캡처

공효진이 남편 정준원에게 정체를 들키며 위기를 맞았다.지난 5일 밤 9시 40분 방송된 MBC 금토드라마 ‘유부녀 킬러’(연출 윤종호, 김지훈 / 극본 김은희) 12회에서 권태성(정준원 분)은 유보나(공효진 분)가 킹피셔라는 사실을 알고 충격에 빠졌다. 이날 방송 시청률은 닐슨코리아 전국 가구 기준 9.3%, 수도권 가구 기준 9.2%를 기록하며 전 채널 동시간대 1위를 수성했다. 이는 전날 8.6%를 기록하던 시청률에서 상승한 수치다. 특히 가족 여행에서 즐거운 한때를 보내는 유보나와 권태성, 그리고 권율(황봄이 분)의 밝은 모습과 거리 한복판에서 한 중년 남자가 총을 맞고 쓰러지는 모습이 교차하는 엔딩 장면은 순간 최고 시청률 12.6%까지 치솟으며 안방극장에 숨 막히는 긴장감을 선사했다.이날 방송에서는 과거 유보나가 처음으로 범죄자를 응징했던 사연이 밝혀졌다. 유보나는 아이들을 학대하던 보육원 원장에게 새총을 쏘며 맞섰고, 천식을 앓던 원장의 호흡기를 가로챘다. "네가 저 아이들을 구한 거란다"라는 마마(문정희 분)의 말과 함께 유보나가 킬러로 살게 된 이유를 보여주며 강렬한 인상을 남겼다.현재 유보나는 보육원 시절을 떠올리며 아동학대범 구종렬(박중근 분)에게 분노의 주먹질을 퍼부었다. 기영도(무진성 분)는 현장으로 다가오는 이동진(이상이 분)과 범성훈(최우성 분)을 발견하고 경찰 전산망을 해킹해 허위 지령을 내렸다. 뒤늦게 현장에 도착한 이동진은 차 안에서 숨진 구종렬을 발견하고 허탈함을 내비쳤다.같은 시각, 권태성은 8년 전 킹피셔 저격 현장에서 자신을 구했던 유보나의 음성을 듣게 됐다. 그동안 유보나와 킹피셔의 행적이 맞아떨어지던 순간을 되짚으며 큰 혼란에 빠졌다. 이후 권태성은 세르게이(신현수 분)를 찾아가 분노를 터뜨리며 4년 전 납치 사건을 두고 "그날 숨기려 했던 사람, 유보나 맞습니까?"라고 추궁한 것. 결국 아내가 킹피셔라는 충격적인 진실을 마주한 권태성은 유보나를 향해 "나랑 왜 결혼했어? 나 사랑한 건 맞아?"라며 비통한 절규를 삼키듯 토로해 안타까움을 자아냈다.한편 이동진은 과거 킹피셔 목격자였던 오현남(하율리 분)을 찾아 나섰다. 그는 두루미 전자에서 유보나와 오현남이 다정하게 있는 모습을 발견하고 급히 몸을 숨겼다. 뿐만 아니라 이동진은 유보나가 보이스피싱범과 추격전을 벌이던 블랙박스 영상까지 확인한 상황. 유보나를 둘러싼 수상한 정황이 하나둘 쌓이면서 그녀가 킹피셔일지도 모른다는 의심은 더욱 깊어졌다.특히 유보나와 권태성, 이동진의 삼자대면이 팽팽한 긴장감을 자아냈다. 이동진은 유보나와 권태성이 처음 만난 시기가 8년 전 킹피셔의 공백기와 맞아떨어질뿐더러 유보나의 육아휴직 기간 역시 4년 전 킹피셔의 공백기와 일치한다는 사실을 짚으며 의미심장한 질문을 이어갔다. 이동진은 일부러 구종렬 사건이 킹피셔의 짓일 것이라 떠봤고, 권태성은 불안한 기색을 감추지 못한 채 신경전을 이어갔다.마침내 권태성은 유보나의 비밀을 지키겠다고 결심했다. 그는 이동진에게 4년 전 해공동 저격 현장에서 남자인 킹피셔를 목격했으며 납치를 당했다고 털어놨다. 그는 결연한 표정으로 "사랑하는 우리 가족 지켜야겠다"고 다짐하며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.방송 말미 유보나와 권태성은 딸 권율과 함께 놀이공원 데이트를 즐겼다. 하지만 같은 시각, 도심 거리에서 의문의 총기 저격 사건이 발생했다. 가까스로 평화를 되찾은 이들 부부에게 또 다른 위협이 닥치며 긴장감 넘치는 엔딩을 완성했다.MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'는 동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로 오는 11일 밤 9시 50분 13회가 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr