'나의 유죄인간' 대본 리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'나의 유죄인간' 대본 리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=tvN

배우 설인아가 짧은 숏컷 헤어스타일로 달라진 분위기를 보여줬다.다음 달 19일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간' 측이 임시완, 설인아, 김정현, 연우가 참석한 대본리딩 현장을 공개했다.'나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 그린 작품이다. 임시완은 태강그룹 차기 후계자이자 재벌 3세 윤이준 역을, 설인아는 특수부대 출신 형사 강재희 역을 맡았다.특히 이날 설인아는 짧게 자른 헤어스타일로 눈길을 끌었다. 기존의 긴 머리에서 벗어나 숏컷으로 변신한 그는 극 중 강재희의 당찬 성격을 표현했다. 설인아는 쉽게 물러서지 않는 강단과 거침없는 행동력을 담아내는 동시에 절도 있는 말투로 특수부대 출신이라는 캐릭터의 특징을 살렸다.임시완은 재벌 3세 윤이준의 예민하고 냉소적인 성격을 표현했다. 작은 것 하나도 허투루 넘기지 않는 모습부터 세상과 일정한 거리를 두는 태도까지 상황에 따라 대사 톤에 변화를 주며 캐릭터를 그려냈다. 극 중 임시완과 설인아는 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 형사로 만나 로맨스 호흡을 맞춘다.김정현은 윤이준의 절친이자 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현으로 분한다. 직장 상사인 윤이준을 챙기면서도 속내를 쉽게 알 수 없는 인물을 연기한다. 태강그룹 회장 비서 이혜정 역을 맡은 연우는 차분하고 절제된 모습과 퇴근 후 달라지는 반전 매력을 보여줄 예정이다.제작진은 "재벌 3세부터 남장 형사까지 범상치 않은 인물들이 만나 펼쳐낼 예측불가 관계성이 색다른 재미를 완성할 예정"이라며 "로맨스와 코믹, 스릴을 자유롭게 넘나들며 변화무쌍한 이야기를 그려낼 임시완, 설인아, 김정현, 연우의 활약을 기대해 달라"고 전했다.'나의 유죄인간'은 10월 19일 오후 8시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr