가수 청하가 달라진 얼굴선에 대한 주변 반응을 직접 전했다./사진=텐아시아DB, 청하 SNS

가수 청하가 달라진 얼굴선에 대한 주변 반응을 직접 전했다./사진=가비 라디오 화면 캡처

가수 청하가 달라진 얼굴선에 대한 주변 반응을 직접 전했다.지난 2일 방송된 KBS 쿨FM '가비의 슈퍼라디오'에는 청하가 게스트로 출연했다. 가비는 만 30세가 된 청하에게 "얼굴과 분위기가 차분해졌다"며 달라진 인상을 언급했다. 이에 청하는 "젖살이 많이 빠져서 그런가? 내 친구들이 돌려 깎기 했냐고 할 정도로 제가 느끼기에도 빠진 것 같다"고 말했다. 가비 역시 "얼굴선이 달라진 것 같기는 하다"고 공감했다.청하는 데뷔 이후 달라진 자신의 인상에 관해서도 이야기했다. 한 청취자가 "어릴 때는 갓 데뷔한 청하 누나가 어른처럼 보였는데 지나고 보니까 누나는 21살 아기였다"는 사연을 보내자 과거를 떠올렸다. 청하는 "20대 초반에는 햄스터 닮았다는 얘기를 많이 들었는데 20대 후반으로 가고 'I'm Ready' 곡이 나오고서 뱀 닮았다는 얘기를 들었다"고 밝혔다. 이어 "뱀 분장해서 그런지 그 정도로 관상이 확 바뀐 것 같다"고 덧붙였다.자신의 '리즈 시절'에 대한 생각도 전했다. 청하는 "20대보다는 30대가 되고 싶다. 아직 30대를 다 살아본 게 아니니까. 함부로 이때가 리즈라고 할 수는 없겠지만, 리즈를 어떻게 정리하느냐에 따라 다를 것 같다"고 이야기했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr