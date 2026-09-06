사진 = KBS2TV '사랑이온다' 캡처

사진 = KBS2TV '사랑이온다' 캡처

하석진이 윤하빈과 관련된 출생의 비밀을 알게 된 후 안희연에게 참아온 감정을 터뜨렸다.지난 5일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'(연출 홍석구 / 극본 이경희) 13회에서 김무진(하석진 분)은 한규림(안희연 분)이 고윤희(윤유선 분)의 친딸이라는 사실을 알게 된 데 이어, 그녀가 한결(윤하빈 분)의 친모가 아니라는 충격적인 진실을 또 한번 마주했다.이날 방송에서 김무진은 갑작스럽게 방문한 한규림이 주문한 김치볶음밥을 고민 끝에 완성했다. 한규림은 그가 만들어준 김치볶음밥이 8년 전 그와의 추억과 꼭 닮아있어 울컥하는 마음을 삼켰다. 김무진은 그녀가 남긴 텅 빈 접시를 바라보며 다신 오지 말라 나지막이 혼잣말을 내뱉었다. 끝내 모습을 드러내지 않은 김무진의 단호함에 한규림은 눈시울을 붉혀 안타까움을 자아냈다.고윤희는 고민 끝에 남편 장훈태(권해효 분)에게 김무진의 전 연인인 한규림이 자신의 친딸이라는 사실을 털어놓았다. 한편 장서현(이주연 분)은 고윤희가 자신과 김무진의 만남을 반대하는 태도에 의문을 품었다. 그녀가 "김무진이 아빠의 아들이냐"는 의심을 하자 장훈태는 김무진을 향한 딸의 마음을 단념시키기 위해 그렇다고 거짓말했다. 고윤희와 장서현의 관계를 지키기 위한 그의 아슬아슬한 선택은 집안 전체에 짙은 위기감을 드리웠다.장훈태는 김무진을 만나 한규림과의 인연을 물었고 그의 당혹스러운 표정에서 진실을 직감했다. 장훈태는 그녀와 고윤희가 친모녀 관계라는 점을 밝히며 김무진과 장서현의 만남을 아내가 그토록 반대할 수밖에 없었던 이유를 전했다. 뜻밖의 진실을 마주한 김무진의 충격과 혼란은 긴장감을 끌어올렸다.한편 한결의 귀가 여부를 묻는 담임교사 권희나(정보민 분)의 연락에 한규림은 이상 기류를 감지했다. 권희나는 O형인 엄마 밑에서 AB형인 아들이 나올 수 없다는 사실을 전하며 한결이 이미 출생의 비밀을 눈치챘음을 알렸다. 벼락같은 현실을 마주한 한규림은 두려움에 휩싸였다. 연락이 닿지 않는 아들이 받았을 충격에 그녀의 눈물은 안타까움을 더했다.한결은 의문을 풀기 위해 김무진을 찾아갔다. 한결이 자신과 한규림의 혈액형을 말하자 김무진은 의아함을 품었다. 그의 반응에 한결은 오히려 확신을 굳혔고 엄마와 대화해 보라는 권유를 거절하며 울음을 터뜨렸다. 이어 한결에게 걸려온 한규림의 전화를 김무진이 대신 받아 아이가 만남을 원치 않는다는 사실을 전했다.방송 말미 김무진은 어두운 강가에서 자신을 낳아준 부모가 누구일지 물으며 오열하다 잠든 한결의 곁을 지켰다. 김무진과 연락이 닿은 한규림은 한결이 그와 함께 있고 싶어한다는 말에도 아이를 데리러 왔다. 이내 아이와 함께 자리를 떠나려는 그녀를 향해 김무진은 "나 버리고 8년 동안 어떤 삶을 산 거야?"라며 그동안 억눌러온 마음을 폭발시켰다. 이에 한규림의 눈빛이 흔들리며 오늘 본방송에 대한 기대감을 고조시켰다.KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다' 14회는 오늘 6일 저녁 8시에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr