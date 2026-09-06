김종민과 딘딘이 '1박 2일' 녹화 도중 실제 뱀과 맞닥뜨려 혼비백산한다./사진제공=KBS2

김종민과 딘딘이 '1박 2일' 녹화 도중 실제 뱀과 맞닥뜨려 혼비백산한다./사진제공=KBS2

김종민과 딘딘이 '1박 2일' 녹화 도중 실제 뱀과 맞닥뜨려 혼비백산한다.오는 6일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 강원 태백시로 떠난 여섯 멤버의 '기력 회복 특집 몸보신 투어' 첫 번째 이야기가 펼쳐진다.김종민과 딘딘은 함께 미션을 수행하던 중 길에서 '뱀 출몰 주의'라는 경고문을 발견한다. 처음에는 대수롭지 않게 지나쳤지만 얼마 지나지 않아 실제 뱀을 눈앞에서 목격하고 깜짝 놀란다. 딘딘은 "진짜 뱀이 나오는구나"라며 뒤늦게 경고문의 의미를 실감한다. 김종민 역시 "이거 코브라야!"라고 외치며 좀처럼 흥분을 가라앉히지 못한다.김종민의 달라진 면모도 포착된다. 힌트를 토대로 정답을 추리하는 미션에서 그는 "가장 중요한 건 개연성"이라며 논리적으로 접근한다. 이를 지켜보던 딘딘은 "이 형 '대탈출'하더니 많이 늘었네"라며 감탄한다. 멤버들은 드라마 '태양의 후예' 촬영지를 찾는다. 실제 전장을 연상시키는 세트장에서 두 팀으로 나뉘어 3대3 단체 미션에 돌입한다.제작진이 준비한 특별 의상으로 갈아입은 멤버들은 촬영장을 배경으로 대규모 미션을 수행한다. '태양의 후예' 속 송중기를 연상시키는 모습으로 변신한 여섯 멤버가 어떤 대결을 벌일지 관심이 쏠린다.'1박 2일'은 오는 6일 오후 6시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr