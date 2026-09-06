이미지 크게보기 사진 = MBC ‘유부녀 킬러’

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‘유부녀 킬러’ 공효진이 자신의 정체를 남편 정준원에게 들켰다.5일 방송된 MBC 금토드라마 ‘유부녀 킬러’에서 권태성(정준원)은 아내 유보나(공효진 분)를 둘러싼 진실과 마주했다.구종렬에게 또다시 학대당한 아이를 발견한 유보나는 과거의 상처가 겹친 듯 격렬하게 분노했다. 기영도(무진성 분)와 봉태민(김남희 분)이 그를 붙잡았다.유보나는 겁에 질린 아이에게 다가가 “우린 널 도와주러 온 거다. 푹 자고 일어나면 내일부턴 다른 날이 될 거다”라며 아이를 안심시켰다.아이를 품에 안은 오현남(하율리 분)의 얼굴에는 깊은 상처가 스쳤다. 눈앞에서 벌어진 장면이 오래전 자신의 기억을 건드린 듯 현남은 아이를 바라봤다.권태성은 세르게이(신현수 분)를 찾아가 유보나의 정체를 확인하려 했다. 세르게이에게서 유보나를 비난하는 이야기가 나오자 권태성의 표정이 굳었고, 곧바로 그의 멱살을 움켜쥐었다. “닥쳐”라는 짧은 한마디가 팽팽해진 분위기를 얼어붙게 했다.이동진(이상이 분)은 킹피셔의 흔적을 좇다 유보나의 집까지 찾아왔다. 평범한 대화처럼 보였지만 이동진은 대화 사이사이 킹피셔와 관련된 이야기를 던졌다. 유보나의 반응을 살피는 그의 시선이 집 안을 훑었고, 이를 지켜보던 권태성의 긴장도 커졌다.결국 권태성은 이동진을 집 밖으로 데리고 나왔다. 두 사람만 남은 순간 이동진은 의심을 숨기지 않았다. “너 킹피셔랑 한패냐? 네 엠바고, 킹피셔냐?”라고 몰아붙이자 권태성은 잠시 이동진을 바라봤다. 그리고 가족을 지키기 위해 “아냐. 난 너랑 한패야”라고 손을 내밀었다.모든 선택을 마친 권태성은 유보나의 곁으로 돌아갔다. 두 사람과 가족에게 잠시 평온한 시간이 찾아왔지만, 그 순간 도심 한복판에서 저격 사건이 터지며 다시 긴장감이 감돌았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr