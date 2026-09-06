이효리의 남편인 이상순이 컨디션 난조 이후 라디오 생방송에 장기간 복귀하지 못하고 있다./제공사진

이효리의 남편인 이상순이 컨디션 난조 이후 라디오 생방송에 장기간 복귀하지 못하고 있다./사진=텐아시아DB

이효리의 남편인 이상순이 컨디션 난조 이후 라디오 생방송에 장기간 복귀하지 못하고 있다. 소속사 역시 구체적인 상황에 대해서는 말을 아꼈다.5일 이상순 소속사 안테나 관계자는 이상순의 라디오 불참과 관련해 "답변을 아직 못 받았다"며 조심스러운 입장을 전했다.이상순은 이날 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 생방송에 참여하지 않았다. 지난달 30일부터 9일간 자리를 비우기로 한 가운데, 이날 방송은 이상순의 절친한 동료 토마스 쿡이 대신 진행했다.이상순은 지난달 26일 방송 도중 컨디션 난조를 호소했다. 이후 27일과 28일 생방송에 불참했고, 29일에는 사전 녹음분이 전파를 탔다. 30일부터 이달 5일까지도 생방송에 모습을 보이지 않으면서 총 8일간 생방송에 참여하지 못했다.앞서 토마스 쿡은 지난달 26일 방송에서 "순디(이상순 애칭)는 컨디션 난조로 아주 조금 살짝 늦게 오실 예정이다. 너무 큰 걱정하지 마시라"고 청취자들을 안심시켰다.이상순은 방송 종료 약 10분을 남겨두고 합류했다. 그는 "정말 죄송하다"며 "사실 MBC에 있었다. 컨디션이 안 좋았다. 근데 오늘이 '젠지의 음악' 하는 날인데 토마스 쿡한테 맡기고 의무실에 다녀왔다. 누워서 상담도 받고 왔다"고 당시 상황을 설명했다.이어 "토마스 쿡이 물 흐르듯 잘하고 계셨다. 토마스 쿡이 있어 정말 다행이다. 제가 이 상태로 진행했으면 진행이 안 됐을 것 같다"며 "갑자기 안 와서 놀라셨을 것 같다. 늦게 와서 죄송하다"고 사과했다.다음 날인 지난달 27일에도 토마스 쿡이 대신 마이크를 잡았다. 그는 "어제(8월 26일) 순디께서 1시간 50분 늦으셨다. 밝은 얼굴로 올라와 방송에서 말씀드렸듯이 몸에 특별한 이상이 있는 건 아니고 컨디션 조절이 필요하다는 판단이 서서 제작진과 의논 끝에 며칠 좀 휴식의 시간을 갖기로 했다"고 밝혔다. 그러면서 "그래서 제가 어제에 이어 며칠 더 여러분들과 함께하겠다. 잘 부탁드린다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr