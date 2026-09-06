사진=이지혜 유튜브

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가수 이지혜가 10명 대가족과 떠난 제주도 여행에서 부모님의 호칭 문제를 제기했다.5일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 극기 훈련 뺨치는 10명 대가족 여행(+올케, 남아선호사상)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이지혜는 부모님과 언니 가족, 남동생 부부 등 총 10명과 제주도 여행을 떠났다. 그는 "모든 가족 여행에는 파이트가 있는데 이 정도면 굉장히 무난하다"고 만족감을 드러냈다.여행 중 이지혜는 부모님 사이의 호칭을 언급했다. 그는 "저희가 호칭 문제로 논란이 있다. 이건 짚고 넘어가야 한다"며 "자녀가 첫째 딸, 둘째 딸, 셋째 아들까지 셋인데 엄마는 왜 아빠를 '보선이 아빠'라고 부르느냐"고 물었다.이지혜는 큰언니도 해당 호칭을 불편하게 생각한다고 밝혔다. 부친은 "보선이를 제일 늦게 낳아서 이름이 들어가는 것 아니냐. 늦게 딸을 낳았어도 딸 이름을 불렀을 것"이라고 해명했다.그러나 이지혜는 "혹시 아들이라서 남아선호사상인 것 아니냐"고 의심했다. 모친은 "그냥 '보선이 아빠'라고 부르는 게 제일 좋다. 습관이 된 것"이라며 "마음에서 우러나서 그런 것"이라고 설명했다.논쟁은 여행 후반까지 계속됐다. 이지혜가 모친에게 큰딸의 이름을 붙인 호칭으로 바꿀 생각이 없느냐고 묻자 모친은 단호하게 "없다"고 답했다. 정작 당사자인 남동생 보선 씨는 "사실 별로 신경 안 쓴다"고 말했고, 이지혜는 "정작 본인들은 신경 쓰지 않고 우리끼리만 난리였다"고 이야기했다.제주도 여행 중 지갑을 잃어버리는 상황도 발생했다. 식당에 도착한 뒤 카드지갑이 없어진 사실을 알게 된 이지혜는 "어디에 놨는지 아예 기억이 안 난다"며 차와 가방을 확인하고 지나온 동선을 다시 살폈다.지갑을 찾지 못한 상태에서도 이지혜는 "그건 그거고 먹어야 한다"며 예정된 일정을 이어갔다. 이후 카페에서 지갑을 찾았다는 연락을 받은 그는 "잃어버렸을 때부터 찾을 것 같은 느낌이 들었다. 너무 좋다. 우리나라 최고"라고 외쳤다.사춘기에 접어든 조카와의 대화도 공개됐다. 이지혜가 사춘기 증상을 묻자 조카는 "잘 모르겠는데 엄마가 귀찮아지는 것"이라고 답했다. 남편 문재완이 이지혜의 사춘기 시절을 궁금해하자 그는 "나는 가출했는데 뭘"이라고 말해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr