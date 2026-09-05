이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘인생84’

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기안84가 웹툰작가 수입을 밝히며 1년 만에 월세방을 나올 수 있었던 사연을 털어놨다.4일 유튜브 채널 ‘인생84’에는 ‘소상공 아이돌’이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 기안84는 신인 아이돌 유스피어를 만났다. 멤버들이 경제적인 어려움을 털어놓자 자신의 무명 시절을 떠올렸다.기안84는 “개인 통장이 없냐”면서 “잘 돼서 돈 쌓이면 즐거울 거다. 재밌을 것”이라고 말했다.이어 “나 침착맨 아저씨랑 둘이 홍대 쪽에 살았다. 그때 침착맨이 '나갈 땐 1억씩 모아서 나가자'라고 했다”고 회상했다.기안84는 “당시에는 '이 아저씨가 무슨 정신 나간 소리를 하나. 무슨 1억을 모으냐. 한 달에 300만 원 벌면 좋겠다'라고 생각했다”고 털어놨다.하지만 기안84는 달라진 수입에 대해 설명했다. 그는 “근데 일이 잘되면서 한 달에 300만 원, 다음 달에 700만 원, 그다음 달에는 1,800만 원을 벌었다. 그래서 1년 만에 2억 모아서 나왔다”고 밝혔다.이어 “정산받기 시작하면 그때부터는 잘 받더라”라며 신인 아이돌들에게 자신의 경험을 전했다.한편 기안84는 앞서 자신의 유튜브를 통해 반지하 생활을 공개한 바 있다. 당시 “형이 결혼하러 나가고, 나 혼자 반지하에 살았다. 햇빛이 없으니 우울해지더라, 비 오면 곰팡이가 풀자라 듯 나왔다”고 회상했다.기안84는 2019년 46억 원에 매입한 서울 송파구 석촌역 인근 건물이 최근 약 62억 원까지 오른 것으로 알려져 화제를 모으기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr