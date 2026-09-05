이미지 크게보기 사진 = MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

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‘김주하의 데이앤나잇’ 가수 정미조가 故 앙드레김 패션쇼 모델이 된 이유와 스캔들 비화를 밝혔다.5일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에서는 오는 10월 16일 합동 콘서트를 앞둔 송창식과 정미조의 이야기가 공개됐다.이날 정미조는 선글라스를 착용한 채 방송에 등장했다. 그는 그 이유에 대해 “몇 년 전부터 노화가 오는 바람에 빛을 바라보는 게 힘들다. 방송은 조명이 많고 그래서 선글라스를 쓸 수밖에 없었다”고 설명했다.송창식이 “요즘 그림 안 그리냐”고 묻자 정미조는 “그래서 요즘 그림을 못 그리고 있다”고 답했다. 이어 “몇 년 전까지도 그림을 그렸다”고 덧붙였다.정미조는 이화여대 미술대학 서양화과 68학번으로, 미대 교수로 재직한 뒤 정년 퇴임했다.김주하는 정미조의 키가 170cm라는 사실을 언급했다. 이에 정미조는 “패티김 씨도 키가 큰데 저보다 작더라. 당시 여자 가수 중에는 제가 제일 컸다”고 당시를 떠올렸다.이어 앙드레김과의 인연도 공개됐다. 정미조는 데뷔 초 방송국 복도에서 앙드레김을 만난 것을 계기로 그의 의상을 입게 됐다고 밝혔다.특히 정미조는 “앙드레김 패션쇼 모델만 세 번을 했다”고 말했다. 당시 무대에서 착용했던 의상도 오랫동안 간직하고 있었다.정미조는 “옷 상태가 너무 좋았다. 20여 벌 가까이 이화여대 박물관에 기증했다”고 전했다. 전시 오프닝에 입을 옷을 선물받기도 했다고 덧붙였다. 그러나 두 사람의 인연을 둘러싸고 뜻밖의 스캔들이 불거지기도 했다.김주하가 “그래서 그런지 당시 여성지에 앙드레김 선생님과 스캔들이 났었다”고 하자 정미조는 “화가 나서 당시 신문사에 찾아갔다. 어떻게 그런 스캔들이 날 수 있냐고 따졌다”고 당시 상황을 회상했다. 이어 “조용한 방에 데려가서 사과를 하더라”고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr