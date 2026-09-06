사진=텐아시아DB

사진=JTBC '뉴스룸'

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'뉴스룸' 아이들 소연이 히트곡을 만드는 과정에서 매일 슬럼프와 두려움을 겪는다고 털어놨다.5일 방송된 JTBC '뉴스룸'에는 걸그룹 아이들(i-dle) 리더이자 팀의 음악을 직접 만드는 프로듀서 소연이 출연했다.이날 소연은 '톰보이', '퀸카' 등 여러 히트곡의 작업 과정과 음악적 영감을 얻는 방법을 공개했다. 곡 한 곡을 완성하는 데 걸리는 시간을 묻자, 그는 "사실 곡을 쓸 때 시간이 굉장히 오래 걸리는 편이다. 최소 한 달씩은 필요했던 것 같다"고 답했다.가장 오랜 시간이 걸린 곡으로는 아이들의 히트곡 '톰보이'를 꼽았다. 소연은 "진짜 오래 걸렸던 곡은 '톰보이'다. 그 곡까지 도달하기 위해 1년 동안 수십 곡을 썼다"고 밝혔다. 그는 "우리에게 가장 큰 성적을 안겨준 곡이기도 해서 굉장히 애정한다"고 덧붙였다.다른 가수의 곡을 만드는 방식도 설명했다. 소연은 자신이 작업한 QWER의 '내 이름 맑음'을 아이들이 불렀으면 좋았겠다는 생각을 한 적이 없느냐는 질문을 받았다.소연은 "곡은 그 사람에게 의뢰를 받아야만 쓸 수 있다"며 "그 친구의 삶과 외모, 매력을 모두 종합적으로 생각한 다음에 곡을 쓴다"고 말했다. 그는 "'내 이름 맑음'은 QWER 친구들이었기 때문에 잘 소화할 수 있었던 것 같다"고 이야기했다.영감이 갑자기 떠오르는 편은 아니라고도 밝혔다. 소연은 "하루 종일 작업실에 앉아 계속 생각한다. 여러 영화와 드라마를 보면서 많은 영감을 얻으려고 노력하고, 그렇게 얻어진 영감으로 곡을 만든다"고 설명했다.만화에서도 영감을 얻는다는 소연은 좋아하는 작품으로 애니메이션 '장금이의 꿈'을 언급했다. 그는 "애니메이션에는 현실적이지 않은 부분이 많아서 제 생각을 뚫어주는 것 같다"고 말했다.계속해서 곡을 만들 수 있을지에 대한 두려움도 고백했다. 소연은 "사실 매일매일 두렵고 매일매일 슬럼프"라며 "'내가 저런 곡을 어떻게 썼지', '이제 재능이 없는 것 아닐까', '나는 끝이 아닐까'라는 생각을 곡을 쓸 때마다 한다"고 털어놨다.그는 "이걸 참고 버티면 언젠가 이겨지더라. 그런 기억이 있기 때문에 '이번에는 정말 끝났다'는 생각이 들어도 참고 버티게 된다"며 "버티는 자가 승리하는 것 같다"고 강조했다.소연은 아침마다 마음을 다잡는 방법도 공개했다. 그는 "아침에 일어났을 때 꼭 '나는 행복하다. 난 행복하다. 난 행복하다'라고 외치고 시작한다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr