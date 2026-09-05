사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 유노윤호가 광주 지역의 '편 나누기' 구호를 증명하기 위해 손호준에게 SOS를 보냈다.5일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 유노윤호, 곽범과 함께 전주를 찾은 '쩐의 전쟁 in 전주' 편이 공개됐다.이날 멤버들은 지역마다 다른 어린 시절의 편 나누기 구호를 소개하며 실제로 존재하는 구호인지 확인했다. 광주 출신 유노윤호는 기억을 더듬다가 "이제 생각났다"며 "편 뽑기 편 뽑기 짱껜쎄요 알코르쎄요"라고 외쳤다.처음 듣는 구호에 곽범은 "알코르쎄요?"라고 되물었다. 하하는 "잠깐만 윤호야. 조바심 느끼냐. 갑자기 막 지어내는데?"라며 의심했다. 유노윤호는 "진짜다. 난 진짜"라고 강조했지만 멤버들은 쉽게 믿지 않았다.유재석은 "혹시 칵테일 이름 중에 네가 착각하는 것 아니냐. 생각해봐라. 도대체 편 먹는 것과 알코올이 무슨 상관이냐"고 물었다. 유노윤호는 "나 답답하다. 나중에 광주에 갔을 때 증명하겠다"며 억울함을 드러냈다.결국 유노윤호는 같은 전라도 출신인 배우 손호준에게 전화를 걸었다. 그는 손호준에게 "우리 예전에 전라도에서 편 뽑기 할 때 '짱껜쎄요 알코르쎄요'라고 하지 않았냐"고 질문했다. 그러나 손호준은 "글쎄다. 처음 들어봤는데?"라고 답했다.손호준의 답변을 들은 멤버들은 웃음을 터뜨렸다. 자신의 주장을 확인받으려던 유노윤호는 손호준마저 해당 구호를 모른다고 하자 당황한 표정을 지었다. 곽범은 "윤호 형, 이거 리플리 증후군설로 가는데?"라고 농담하며 유노윤호를 놀렸다.유노윤호는 멤버들의 계속된 의심에도 자신의 기억이 맞는다고 주장했다. 그는 카메라를 향해 "이 방송을 보고 계신 분 중 누군가 분명히 댓글로 증언해주실 것"이라며 해당 구호를 알고 있는 시청자에게 제보를 요청해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr