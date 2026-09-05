사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 배우 류승룡이 대상 수상을 예상하지 못한 채 긴장을 풀고 있었던 당시 상황을 공개했다.5일 방송된 tvN 예능 프로그램 '놀라운 토요일'에는 영화 '비광'의 주역 류승룡과 김시아가 게스트로 출연했다.이날 붐은 류승룡이 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'로 백상예술대상 방송 부문 대상을 받은 사실을 언급하며 축하를 건넸다. 류승룡은 영화와 드라마 두 분야에서 모두 대상을 차지한 최초의 배우가 됐다.류승룡은 대상 수상을 전혀 예상하지 못했다고 밝혔다. 그는 "최우수상까지는 좀 기대했다"며 "시상식이 굉장히 길어서 완전히 긴장을 놓고 있었다. 바지 후크도 풀고 있었는데 대상에 호명돼 황급히 일어났다"고 당시 상황을 설명했다.그는 자신보다 먼저 영화 부문 대상 수상자로 호명된 유해진을 보며 감상에 빠져 있었다고 말했다. 류승룡은 "같이 고생했던 유해진 배우가 영화 부문 대상을 받아서 좋았다"며 두 사람의 무명 시절을 떠올렸다.류승룡과 유해진은 배우로 자리 잡기 전 비데 공장에서 함께 아르바이트했다. 비데 공장뿐만 아니라 포스터를 붙이고 세트장에서 일하며 생계를 이어갔다. 류승룡은 "해진이와 고생을 많이 했다. 둘이서 스티로폼 같은 것도 깎았다"고 밝혔다.무명 시절 여러 아르바이트 현장을 함께 다녔던 두 사람은 같은 시상식에서 각각 방송과 영화 부문 대상을 받았다. 유해진은 영화 '왕과 사는 남자'로 영화 부문 대상에 이름을 올렸다.류승룡은 시상식을 마치고 집으로 돌아간 뒤 과거 아르바이트 경험이 다시 떠올랐다고 전했다. 그는 "집에서 비데를 사용하는데 평소와 다르더라. 막 짜릿짜릿했다"고 말해 출연진을 웃게 했다.또 "평상시보다 너무 달랐다. 웃음도 나오고 울음도 나왔다"고 덧붙였다. 붐은 "비데에서 울기 힘든데 의미 있는 비데"라고 반응해 웃음을 자아냈다.한편 류승룡은 '7번방의 선물'에 이어 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'로 영화와 방송 부문 대상을 모두 받았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr