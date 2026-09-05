사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니' 유재석이 결제 과정에서 꺼낸 묵직한 카드가 멤버들의 시선을 사로잡았다.5일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 유노윤호, 곽범과 함께 전주를 누비는 '쩐의 전쟁 in 전주' 편이 공개됐다.이날 멤버들은 곽범의 어머니가 운영하는 골프웨어 매장을 찾았다. 부모님에게 선물할 옷을 고르며 효도하는 동시에 매상도 올려주겠다는 취지였다.멤버들이 가게를 구경하는 모습을 지켜보던 유재석은 "곽범 어머니가 진짜 소비자 대하 듯 하신다"며 웃음을 지었다. 그러면서 할인 여부를 묻자, 곽범 어머니는 "저는 아들한테도 할인 안 해준다"며 '정가'를 고수해 눈길을 글었다.멤버들 효도템 구매 후 가장 마지막으로 결제에 나선 유재석은 자신의 카드를 곽범의 어머니에게 건넸다. 카드를 받아 든 곽범의 어머니는 예상보다 묵직한 무게에 놀라며 "카드가 무겁다. 확실히 돈이 많으니까 카드가 무겁다. 다른 멤버들 것은 다 가벼웠다"고 솔직하게 말했다.당황한 유재석은 "그거 안 하셔도 되는 얘기를 하시냐"고 만류했다. 하지만 곽범의 어머니는 "처음 봤다. 이런 카드"라며 신기한 듯 자세히 살펴봤다.이를 지켜보던 주우재는 "대한민국 0.1%가 갖는 카드"라고 설명했다. 곽범의 어머니는 곧바로 아들 곽범에게 "너도 돈 벌어서 이런 거 들고 다녀라"며 카드를 직접 만져보라고 건넸다.유재석의 카드는 멤버들의 손을 차례로 거쳤다. 멤버들은 무거운 물건을 들어 올리는 것처럼 과장된 동작을 선보였고, 곽범은 "엑스칼리버 같은 거다. 들 수 있는 사람만 들어야 한다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr