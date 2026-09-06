이미지 크게보기 사진 = MBN ‘속풀이쇼 동치미’

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‘속풀이쇼 동치미’ 졸혼 11년차 백일섭이 오랜 결혼생활을 돌아보며 후회를 털어놨다.5일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서 백일섭은 ‘싱글라이프 11년차, 딱 하나 후회되는 게 있다’를 주제로 이야기를 나눴다.백일섭은 “후회되는 게 있다. 어차피 이렇게 될 거. 더 빨리 할 걸”이라며 졸혼을 더 일찍 하지 않은 것을 아쉬워했다.어린 시절 가정환경도 언급했다. 백일섭은 “어릴 때부터 여수 살 때는 엄마가 다른 엄마였고 서울 와서 고등학교 다닐 때는 엄마가 재혼해서 다른 아버지가 있었다”고 말했다.결혼 후 아내와 어머니 사이에서 갈등을 겪었던 백일섭은 “엄마가 쟤하고만 결혼하지 말라고 했는데 했다. 신혼여행 이후 싸우기 시작했다. 내가 중간에서 미치겠는 거다. 어떻게 할 수가 없고. 그 갈등이 오래 갔다”고 털어놨다.어머니가 세상을 떠난 뒤에도 부부간 갈등은 계속됐다고. 백일섭은 “집을 크게 지어서 내가 음악 감상, 영화 보게 서재를 만들었다. 마주칠 일이 없게 했다”고 말했다.자녀들과 멀어진 사연도 공개했다. 백일섭은 “한번은 딸이 ‘아빠 학교 가요’ 난 한잔 먹고 들어와서 자다가 얼굴 보려고 일어나는데 아내가 아버지 자니까 그냥 가라고. 그때부터 애들이 인사를 안 했다”며 “통장으로 출연료가 들어오면 아내가 전부 관리했다. 자식들에게 해줄 일을 나에게 타협해야 하는데 알아서 했다. 내가 갈 곳이 없었다. 애들이 아빠를 안 좋아했다. 내가 술 먹고 소리 지르고 그러긴 했다”고 말했다.이어 “절대 조심해야 하는 게 자식이 엄마 소유로 가면 안 된다. 공동이 돼야지. 자꾸 아버지하고 갈등이 생긴다. 얘들이 철저하게 교육이 돼서 그런지 날 보는 게 서먹하다. 난 더 소외감 느껴서 술을 먹고. 그렇게 갈등이 오래 갔다”고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr