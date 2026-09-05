유승호가 새로운 모델 이새롬을 작업실로 초대한다./사진제공=SBS

유승호가 새로운 모델 이새롬을 작업실로 초대한다./사진제공=SBS

유승호가 새로운 모델 이새롬을 작업실로 초대한다.지난 4일 방송된 SBS 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 9화에서는 진이수(안보현 분)가 주혜라(정은채 분)에게서 절친한 동생이자 조각가인 유성원(유승호 분)에 관한 충격적인 의혹을 들은 뒤 직접 그의 작업실을 찾아가는 모습이 그려졌다. 주혜라는 총 다섯 건에 달하는 연쇄 실종 사건의 배후로 유성원을 지목했고, 그의 작품들을 살인을 과시하기 위한 범죄의 결과물이라 확신했다. 이에 진이수는 혼란을 느끼면서도 유성원의 작품에서 몰래 떼어낸 갈대를 주혜라에게 건네며 공조를 시작했다.5일 공개된 스틸에는 앞서 유성원이 바에서 만나 “내 모델이 돼 줄래요?”라고 제안했던 바텐더 송아름(이새롬 분)을 자신의 작업실로 초대한 모습이 담겼다. 유성원은 높은 사다리 위에 올라앉아 테이블에 누워 있는 송아름을 향해 카메라 렌즈를 조율하며 본격적인 작업에 나선다. 어두운 작업실을 가득 채운 묘한 정적 속, 카메라를 응시하는 송아름의 눈빛과 좀처럼 속내를 읽을 수 없는 유성원의 모습이 묘한 대비를 이룬다. 특히 유성원의 모델들이 연이어 실종된 가운데 주혜라가 그를 강력한 진범으로 의심하고 있는 상황인 만큼, 비밀스러운 작업실에서 마주한 두 사람의 모습이 긴장감을 자아낸다.이어진 스틸에서는 유성원의 미스터리한 분위기가 더욱 짙어진다. 송아름에게 샴페인을 건네는 그의 태도는 여유롭지만, 눈빛에 감도는 의미심장함이 서늘함을 안긴다.한편, ‘재벌X형사2’ 7회 6.7%, 8회 7.9%, 9회 6.7%를 기록하며 퐁당퐁당 시청률을 기록 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr