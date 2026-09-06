이동건 제주 카페가 문을 닫았다./사진=SNS

이동건 제주 카페가 문을 닫았다./사진=SNS

배우 이동건이 '평생의 로망'이라며 애정을 쏟아부었던 제주도 카페가 1년 3개월 만에 문을 닫았다. 카페가 있던 자리에는 새로운 패션 브랜드 매장이 들어선 상태다.최근 온라인 커뮤니티와 포털 사이트 지도 앱 등을 통해 이동건이 운영해 온 제주 애월읍 구옥 카페의 근황이 전해졌다. 공개된 사진에 따르면 기존 카페 건물에는 다른 패션 브랜드 매장이 입점해 운영 중이다. 지난해 4월 문을 열었던 카페가 약 1년 3개월 만에 제주에서의 영업을 마무리한 셈이다.앞서 이동건은 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'를 통해 제주 구옥을 직접 개조하고 현장에서 땀 흘리며 손님을 맞이하는 일상을 공개해 화제를 모았다. 당시 그는 제주에서 작은 카페를 운영하는 것이 오랜 꿈이었다고 밝히며 각별한 애착을 보인 바 있다.그러나 올해 들어 운영에 차질을 빚기 시작했다. 지난 6월 중순 임시 휴업 공지 이후 휴무가 길어졌고, 카페를 찾았다가 헛걸음했다는 방문객들의 후기가 이어졌다. 결국 지난 7월 초 카페 공식 계정에는 "7월 9일부로 재정비의 시간을 가지게 됐다. 그동안 아껴주시고 찾아주셔서 진심으로 감사드린다"는 글이 올라왔다. 공식적인 표현은 '재정비'였으나, 실제 제주 매장은 정리 수순을 밟게 됐다.제주 매장의 문은 닫았지만 카페 사업 자체가 완전히 끝난 것은 아니다. 최근 틱톡 플랫폼에서 라이브 방송을 진행하며 팬들과 활발히 소통하고 후원을 받는 등 이색 행보를 이어가고 있는 이동건은 마지막 영업일 틱톡 라이브를 통해 직접 입장을 전했다. 그는 "제주 카페를 재오픈하는 것이 아니라 서울 영업을 준비 중"이라며 서울로 터전을 옮겨 새로운 시작을 준비하고 있다는 계획을 밝혔다.2020년 배우 조윤희와 합의 이혼 후 슬하에 딸 로아 양을 두고 있는 이동건은 현재 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에 가사조사관으로 합류해 방송 활동을 이어가고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr