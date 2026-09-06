김종국 팀이 안무 표절 의혹에 휩싸인다. /사진제공=SBS

김종국 팀이 안무 표절 의혹에 휩싸인다. /사진제공=SBS

김종국 팀이 안무 표절 의혹에 휩싸인다.6일 오후 6시 10분 방송되는 SBS 예능 ‘런닝맨’에서는 인공지능으로 탄생한 노래와 멤버들의 화려한 퍼포먼스가 어우러진 특별한 무대가 공개된다.이날은 팀 구성부터 모든 선택에 AI를 활용하는 ‘반박 불가 인공지능 “픽”’ 레이스로 꾸며진다. 첫 번째 미션은 AI를 활용해 직접 노래를 만들고 직접 무대까지 구성해 네티즌과 현장 스태프의 투표로 승부를 가르는 ‘슈퍼스타 AI 경진대회’다. 팀을 나누는 것부터 작사와 작곡까지 모두 AI에게 맡겨야 하는 가운데, 과거 AI로 노래를 만들어 본 경험이 있는 유재석은 시작부터 남다른 자신감을 뽐낸다.멤버들은 유재석 팀과 김종국 팀으로 나뉘어 본격적인 곡 제작에 돌입한다. 유재석 팀은 순조롭게 작업을 시작하는 듯하지만, 유재석은 좀처럼 마음에 드는 곡을 찾지 못한 채 AI 프롬프트를 끊임없이 수정하며 다양한 장르의 곡을 무한 생성한다. 치열한 고민 끝에 몽환적인 곡과 흥겨운 트로트 곡이 최종 후보로 남고, 유재석은 ‘탑백귀’ 모드를 발동해 깊은 고민에 빠진다.반면 팀원들은 트로트 곡을 듣자마자 댄스 DNA를 폭발시키며 즉석 댄스 파티를 벌이고, 신중한 유재석과 음원 선정을 두고 팽팽한 의견 대립을 펼친다. 여기에 현직 아이돌 미연의 아이디어까지 적극 반영해 무대를 완성한 유재석 팀은 라이브까지 고집하며 실제 데뷔 무대를 방불케 하는 과몰입을 보인다.김종국, 하하, 이주연 등 가수 출신이 대거 포진한 종국 팀은 원하는 장르와 분위기를 프롬프트에 세세하게 입력하며 본격적인 작업에 나서지만, 이들도 순탄치 않다. 이들은 퍼포먼스에 승부를 걸기로 했지만, 막상 안무 연습에 돌입하자 예상치 못한 난관에 부딪힌다. 각자의 춤선과 호흡이 좀처럼 맞지 않아 연습 내내 삐걱거리는 모습을 보인 것.우여곡절 끝에 무대를 완성하지만, 이번에는 각종 히트 안무를 연상시키는 동작들이 등장하며 ‘표절 의혹’에 휩싸이는 등 또 다른 위기를 맞는다. 특히 도입부 센터를 맡은 하하와 양세찬은 자신들을 ‘GD와 태양’에 빗대며 한껏 자화자찬해 야유를 받는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr