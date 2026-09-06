그룹 신화 이민우의 아내 이아미가 출산 후 딸과 함께한 일상을 공개했다./사진=이아미 SNS

그룹 신화 이민우의 아내 이아미가 출산 후 딸과 함께한 일상을 공개했다./사진=이아미 SNS

그룹 신화 이민우의 아내 이아미가 출산 후 딸과 함께한 일상을 공개했다. 공개된 사진에는 모녀의 모습만 담겼다.이아미는 지난 5일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 이아미는 지난해 말 출산한 딸과 카페에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 딸을 품에 안은 채 다정하게 바라보는가 하면, 서로 눈을 맞추며 환하게 미소 짓고 있다. 어느덧 훌쩍 자란 딸의 모습이 이목을 끌었다.출산 후 이아미의 근황에도 관심이 쏠렸다. 흰색 티셔츠에 데님 오버롤을 매치한 편안한 차림에 자연스럽게 머리를 늘어뜨린 모습이다.이아미는 3월 29일 이민우와 결혼식을 올렸다. 재일교포 3세인 그는 과거 일본에서 모델과 탤런트로 활동했으며, 신화의 일본 투어 당시 통역을 맡으면서 이민우와 인연을 맺은 것으로 알려졌다.이아미는 2019년 전 남편과의 사이에서 첫째 딸을 얻었으며, 지난해 말 이민우와의 사이에서 둘째 딸을 출산했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr